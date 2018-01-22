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ABD Avrupa’ya İran İçin Heyet Gönderecek

22.01.2018 21:24 | Son Güncelleme 4 saat önce

Heyet, nükleer anlaşmadaki eksikliklerin ne şekilde ele alınacağını, ayrıca İran’ın nükleer programıyla ilgili olmayan diğer faaliyetlerine karşı mücadelede nasıl işbirliği yapılacağını ele alacak.

Heyet, nükleer anlaşmadaki eksikliklerin ne şekilde ele alınacağını, ayrıca İran'ın nükleer programıyla ilgili olmayan diğer faaliyetlerine karşı mücadelede nasıl işbirliği yapılacağını ele alacak.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran'la yapılan uluslararası nükleer anlaşmayı ve İran'ın Ortadoğu'daki faaliyetlerini görüşmek üzere Avrupa'ya diplomatlardan oluşan bir heyet göndermeye hazırlandığını açıkladı.

Heyet, nükleer anlaşmadaki eksikliklerin ne şekilde ele alınacağını, ayrıca İran'ın nükleer programıyla ilgili olmayan diğer faaliyetlerine karşı mücadelede nasıl işbirliği yapılacağını ele alacak. Tillerson bu faaliyetlere örnek olarak İran'ın Yemen'e ve başka yerlere silah sevkiyatını gösterdi.

Başkan Yardımıcısı Mike Pence de İsrail ziyareti sırasında Meclis'te yaptığı konuşmada İran'la varılan anlaşmanın ABD tarafından tam bir "felaket” olarak görüldüğünü söylemiş ve Başkan'ın bundan sonra anlaşmanın İran tarafından tam uygulandığına dair "onay vermeyeceğini” kaydetmişti.

Pence, İran'ın nükleer ve balistik füze programına etkili kısıtlamalar getirmek konusunda kararlı olduklarını söylemiş ve ilerleyen aylarda ABD'nin anlaşmadan çekilebileceğini sözlerine eklemişti.

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