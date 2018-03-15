ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan ofisinde uluslararası yetkililerle bir araya gelen Ureykat, salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen ve İsrail'le birlikte çok sayıda Arap ülkesinden de temsilcinin katıldığı "Gazze'deki insanlık krizi" başlıklı toplantıyı eleştiren açıklamalarda bulundu.

Ureykat, Filistin yönetiminin boykot ettiği toplantıya ilişkin olarak, "ABD'nin Gazze'deki duruma yaklaşımı, Gazze Şeridi'nden işgal (İsrail) otoritesinin sorumluluğunu başka bir kimseye devretmek için bir girişimden başka bir şey değildir." dedi.

'GAZZE'DE AYRI BİR DEVLET KURMAK İSTİYOR'



Söz konusu toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm için "yüzyılın anlaşması" adı altında öne sürdüğü projenin bir parçası olduğunu vurgulayan Ureykat, "Bu durum, müzakere masasından Filistinli mülteciler ve Kudüs dosyalarını kaldırmayı, Gazze'yi Batı Şeria'dan koparmayı ve 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümü yok etmeyi hedefleyen Başkan Trump'ın projesinin bir parçası olarak Gazze'de ayrı bir devlet kurma hazırlığıdır." ifadelerini kullandı.