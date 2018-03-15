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ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ayrı bir devlet kurmaya hazırlandığını ileri sürdü.

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan ofisinde uluslararası yetkililerle bir araya gelen Ureykat, salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen ve İsrail'le birlikte çok sayıda Arap ülkesinden de temsilcinin katıldığı "Gazze'deki insanlık krizi" başlıklı toplantıyı eleştiren açıklamalarda bulundu.

Ureykat, Filistin yönetiminin boykot ettiği toplantıya ilişkin olarak, "ABD'nin Gazze'deki duruma yaklaşımı, Gazze Şeridi'nden işgal (İsrail) otoritesinin sorumluluğunu başka bir kimseye devretmek için bir girişimden başka bir şey değildir." dedi.

'GAZZE'DE AYRI BİR DEVLET KURMAK İSTİYOR'

Söz konusu toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm için "yüzyılın anlaşması" adı altında öne sürdüğü projenin bir parçası olduğunu vurgulayan Ureykat, "Bu durum, müzakere masasından Filistinli mülteciler ve Kudüs dosyalarını kaldırmayı, Gazze'yi Batı Şeria'dan koparmayı ve 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümü yok etmeyi hedefleyen Başkan Trump'ın projesinin bir parçası olarak Gazze'de ayrı bir devlet kurma hazırlığıdır." ifadelerini kullandı.

Ureykat, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması ile Batı Şeria ve Gazze arasındaki coğrafi parçalanmışlığın sonlandırılmasının Gazze'deki sorunların çözümünün en kısa yolu olacağına dikkati çekerek, "Gazze'deki insani durumun çözümü, İsrail'in havadan, karadan ve denizden uyguladığı ablukayı sonlandırması, ulusal birliğin sağlanması ve parçalanmışlığa neden olan engellerin kaldırılmasıyla olur." diye konuştu.

Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt önceki gün önce yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıya Bahreyn, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 7 Arap ülkesinden temsilcilerin yanı sıra İsrail, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu Dörtlüsü komitesi ofisi ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan temsilcilerin katıldığını bildirmişti.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Mecdelani, Gazze'deki ekonomik durumu görüşmek üzere düzenlenen Beyaz Saray'daki toplantıya ilişkin daveti, "Gazze krizi ekonomik değil siyasi çözüm gerektiriyor." diyerek reddettiklerini açıklamıştı.

ABD'NİN 'YÜZYILIN ANLAŞMASI' PROJESİ

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Mısır ise bu tür iddiaları yalanlıyor.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması ve Yahudi yerleşim yerlerinin yüzde 10'unun ilhakı gibi Filistinliler için ağır şartlar taşıyan plan Filistinli taraflarca benimsenmemişti.

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FKÖ Genel Sekreteri Ureykat daha önce, ABD'nin İsrail ve Filistinlilere sunmayı planladığı ifade edilen "yüzyılın anlaşması"nın ana hatlarıyla ortaya konulduğu 13 maddelik bir "siyasi rapor" hazırlamıştı.

Raporda, anlaşmanın ilk maddesinin, "Kudüs'ün İsrail başkenti olarak tanınması ve Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" olduğunu kaydeden Ureykat, ikinci maddenin ise Trump yönetiminin Filistin devleti için 1967 sınırlarında, Kudüs'ün dış mahallelerinde (yaklaşık 6 kilometre dışında) bir başkent ihdas etmesi olduğunu belirtmişti.

AA

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ABD devlet Gazze FKÖ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
10 yaşındaki çocuk bile anlar ama bizimkiler hala anlamamazlıktan geliyor. NATO ve AB den çıkmamız lazım yoksa işler sarpa saracak.
Kurandan Ahlaktan ve haktan uzak yaşayan putperest mezheplere bölünen cehaleti öven bilime düşman olan sözde müslüman dünyası bence Allahın azabına uğruyor... Rabbim sen salih kullarını koru ve yalnızca kendine taptır.
Eğer Filistinlileri bölecek olsa bu adımı atarlar, ABD olmak üzere AB nin amaçları bu , güçlü büyük devlet batar onlara. Bu yüzden İranı yıpratmaya çalışıyorlar bu yüzden küzey koreye karşılar bu yüzden Rusyaya karşılar, Ama Saudu överler çünkü saud ta demokrasi şimdiki oranla 200 yıl ileridedir
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