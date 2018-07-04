HABER

ABD Bağımsızlık Günü’nü Kutluyor

04.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

ABD bugün bağımsızlığının 242’inci yıldönümünü kutluyor

ABD Bağımsızlık Günü’nü Kutluyor

ABD bugün bağımsızlığının 242’inci yıldönümünü kutluyor.

Amerikalılar her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağımsızlık Günü’nü piknikler, resmi geçit törenleri ve ülkenin dört bir tarafında havai fişek gösterileriyle geçiriyor.

Başkan Donald Trump ve eşi Melania da, Beyaz Saray’da asker aileleri için piknik düzenleyecek.

4 Temmuz geleneği kapsamında başkent Washington’daki Ulusal Arşivler binasının basamaklarında Bağımsızlık Bildirisi okunacak.

Binanın içinde de belgenin orijinali, Anayasa ve Haklar Bildirgesi’nin yanında halka açık sergileniyor.

Okumadan kısa süre sonra da bina önünden binlerce kişinin katılacağı geçit töreni başlayacak.

Başkentte ayrıca gün içinde Ulusal Senfoni Orkestrası ve bazı ünlü grupların konserleri olacak.

Kutlamalar, gün batımının hemen ardından havai fişek gösterisiyle son bulacak.

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
IŞİD: 'Bağdadi’nin Oğlu Öldü'IŞİD: 'Bağdadi’nin Oğlu Öldü'
Fransa'da Polis Cinayeti Mahalleleri AyaklandırdıFransa'da Polis Cinayeti Mahalleleri Ayaklandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni lider ezber bozdu: Koruma istemem, halk beni korur

Yeni lider ezber bozdu: Koruma istemem, halk beni korur

TSK'nın Münbiç'teki devriye faaliyeti sürüyor

TSK'nın Münbiç'teki devriye faaliyeti sürüyor

Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü

Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü

Dünya Kupası'nı izleyen İngiliz taraftarlar birbirine girdi!

Dünya Kupası'nı izleyen İngiliz taraftarlar birbirine girdi!

Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler

Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler

Avrupa'dan Türkiye'ye yüklü ödenek için onay çıktı

Avrupa'dan Türkiye'ye yüklü ödenek için onay çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.