ABD Bağımsızlık Günü’nü Kutluyor

ABD bugün bağımsızlığının 242’inci yıldönümünü kutluyor.

Amerikalılar her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağımsızlık Günü’nü piknikler, resmi geçit törenleri ve ülkenin dört bir tarafında havai fişek gösterileriyle geçiriyor.

Başkan Donald Trump ve eşi Melania da, Beyaz Saray’da asker aileleri için piknik düzenleyecek.

4 Temmuz geleneği kapsamında başkent Washington’daki Ulusal Arşivler binasının basamaklarında Bağımsızlık Bildirisi okunacak.

Binanın içinde de belgenin orijinali, Anayasa ve Haklar Bildirgesi’nin yanında halka açık sergileniyor.

Okumadan kısa süre sonra da bina önünden binlerce kişinin katılacağı geçit töreni başlayacak.

Başkentte ayrıca gün içinde Ulusal Senfoni Orkestrası ve bazı ünlü grupların konserleri olacak.

Kutlamalar, gün batımının hemen ardından havai fişek gösterisiyle son bulacak.

