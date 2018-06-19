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ABD basını bu iddiayla sarsılıyor! Donald Trump BM'den ayrılacağını açıklayacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 21:23 | Son Güncelleme

ABD'nin İsrail'e karşı "ön yargılı tavrından dolayı" Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılacağı iddia edildi. Haber Trump yönetiminden isimsiz kaynaklara dayandırıldı.

ABD basını bu iddiayla sarsılıyor! Donald Trump BM'den ayrılacağını açıklayacak!

ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump yönetimi BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılmaya ilişkin açıklamayı bugün yapacak.

Trump yönetiminden isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, bu kararın, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail'e karşı "uzun zamandan beri takındığı ön yargılı tavır" nedeniyle alındığı iddasında bulunuldu.

AÇIKLAMA BUGÜN

Açıklamanın bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından yapılacağı belirtilerek, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da bu karara destek verdiği öne sürüldü.

Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

KONSEYİN 47 ÜYESİ BULUNUYOR

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor. (AA)

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