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ABD basını: Danışmanları Trump'ı Putin'i tebrik etmemesi konusunda uyardı

21.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın danışmanlarından gelen uyarıları dikkate almayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tekrar seçilmesinden dolayı kutladığını duyurdu.

ABD basını: Danışmanları Trump'ı Putin'i tebrik etmemesi konusunda uyardı

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın danışmanları tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etmemesi yönünde uyarıldığını ancak bunlara kulak asmadığını bildirdi.

Haberlere göre, Putin ile telefon görüşmesi sırasında Trump'a "TEBRİK ETME" yazılı bir not uzatıldı. Ancak buna rağmen, Trump, Rus mevkidaşını seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etti.

Trump, Putin'le "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rusya'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 76'sını alarak koltuğunu korumuştu.

Ancak en büyük rakibi muhalif aday Aleksey Navalny'nin seçime katılması yasaklanmıştı, bazı ülkeler de Putin'i tebrik etmememişti.

Cumhuriyetçi Senatör John McCain ise Trump'ı telefon görüşmesi nedeniyle eleştirdi.

McCain, "Bir ABD Başkanı sahte seçimleri kazanan diktatörleri kutlayarak özgür dünyaya liderlik edemez. Vladimir Putin'i arayarak, Başkan Trump Putin'in rejimine karşı durmak ve gösteri düzenlemek için çok fazla şeyini riske atan sayısız Rus vatansever de dahil olmak üzere, ülkesinin geleceğini özgür ve adil seçimlerde belirleme hakkından mahrum bırakılan her Rus vatandaşına hakaret etmiştir" dedi.

Trump'ın danışmanlarının Putin'i tebrik etmeme önerisini reddettiği haberi ilk önce Washington Post gazetesinde yayımlandı.

Kremlin, ABD ile Rus devlet başkanları arasındaki telefon görüşmesinin "yapıcı ve iş odaklı" olduğunu açıkladı ve Rusya'nın iki ülke arasındaki "sorunların üstesinden geleceğini umduğunu" kaydetti.

ABD bu ay içinde 2016 yılındaki seçimleri etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle 19 Rusya vatandaşına yaptırım kararı almıştı.

Putin'i kimler tebrik etti?

Vladimir Putin'i arayarak tebrik eden ilk Batılı siyasetçilerden biri Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu. Merkel, Putin'i seçimlerin ertesi günü tebrik etmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping tebrik mesajı iletmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Putin'i telefonla arayarak tebrik etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Putin'e "Rusya'yı modernleştirmekte" başarılar dilemişti.

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