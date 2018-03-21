ABD basını: Danışmanları Trump'ı Putin'i tebrik etmemesi konusunda uyardı

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın danışmanları tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etmemesi yönünde uyarıldığını ancak bunlara kulak asmadığını bildirdi.

Haberlere göre, Putin ile telefon görüşmesi sırasında Trump'a "TEBRİK ETME" yazılı bir not uzatıldı. Ancak buna rağmen, Trump, Rus mevkidaşını seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etti.

Trump, Putin'le "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rusya'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 76'sını alarak koltuğunu korumuştu.

Ancak en büyük rakibi muhalif aday Aleksey Navalny'nin seçime katılması yasaklanmıştı, bazı ülkeler de Putin'i tebrik etmememişti.

Cumhuriyetçi Senatör John McCain ise Trump'ı telefon görüşmesi nedeniyle eleştirdi.

McCain, "Bir ABD Başkanı sahte seçimleri kazanan diktatörleri kutlayarak özgür dünyaya liderlik edemez. Vladimir Putin'i arayarak, Başkan Trump Putin'in rejimine karşı durmak ve gösteri düzenlemek için çok fazla şeyini riske atan sayısız Rus vatansever de dahil olmak üzere, ülkesinin geleceğini özgür ve adil seçimlerde belirleme hakkından mahrum bırakılan her Rus vatandaşına hakaret etmiştir" dedi.