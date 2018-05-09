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ABD basını İran kararını nasıl gördü?

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2018 01:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı dünya çapında geniş yankı bulurken, ABD basını kararın ABD’nin Avrupa ile ilişkilerini belirsizliğe ittiğine dikkati çekti.

ABD basını İran kararını nasıl gördü?

Amerikan Washington Post gazetesi, Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ikna çabalarına rağmen verdiğini yazdı.

Trump’ın 2015 yılında askıya alınan yaptırımları artık askıya almayacağını açıkladığını kaydeden gazete, anlaşmadan çekilme kararının hemen yürürlüğe girse de yaptırımların tamamının hemen devreye girip girmeyeceğinin net olmadığını yazdı.
Gazete, kararı “Selefi Barack Obama döneminde müzakere edilmiş bir anlaşmayı feshetmesine ilişkin vaadi noktasında Trump’ın başkanlık kampanyası için iyi bir adım” olarak niteledi.

"AVRUPA'DA ABD YALNIZLAŞIYOR"

Trump başkanlık yarışı boyunca İran ile 2015 yılında imzalanan anlaşmadan başkan seçildiğinde çekileceğini vaat etmişti.

New York Times gazetesi ise Trump’ın tek taraflı olarak sadece İran’a fayda sağladığını iddia ettiği anlaşmadan ABD’yi çekerek Avrupa’da ülkesini yalnızlaştırdığını ve İran konusunda bir belirsizliğe yol açtığını belirtti.

Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin beklenen bir gelişme olduğunu aktaran gazete, kararı “Amerika’nın Avrupalı ortakları ile ilişkilerini derin bir belirsizliğe itmesi” şeklinde tanımladı.

New York Times, kararının "anlaşmanın tarafları olan Çin ve Rusya ile tansiyonu artırmasına ilişkin beklentileri de yükselttiğini" yazdı.
Wall Street Journal gazetesi de Trump’ın, ABD’yi İran nükleer anlaşmasından çekerek selefi Obama’nın önemli bir dış politika başarısını ortadan kaldırdığını ve ABD müttefiklerinin isteklerini kenara fırlattığını yazdı.

"DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Trump’ın İran’a en yüksek ekonomik yaptırımları uygulayacağını hatırlatan gazete, yönetimden bazı yetkililerden edindiği bilgilere göre yaptırımların derhal yürürlüğe gireceğini öne sürdü.

Cumhuriyetçilere yakın Fox News ise kararı “Başkan Trump müttefikleri kenara itti, ABD’yi ‘içten bozuk’ Obama döneri İran denetim anlaşmasından çekti” başlığı ile duyurdu.

Trump’ın aylarca anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğini açık uçlu bıraktığını belirten Fox News, "Yaptırımları tekrar uygulama kararı Avrupalıları sarstı." ifadelerini kullandı.

Liberal NBC News de kararı “Tahran’ın nükleer silah programını başlatmasına yol açabileceği” uyarısıyla duyurdu.

DÜNYADA ŞOK DALGASI YAYDI

Trump’ın bu kararının İran’ı bir daha masaya getirmek konusunda büyük bir engel teşkil ettiğini yazan NBC News, “Bu adım Trump yönetimi ve uluslararası toplum için aynı zamanda iki önemli soruyu beraberinde getiriyor: İran buna nükleer silah çalışmasını tekrar başlatarak mı cevap verecek? İran anlaşmasını terk etmek Kuzey Kore’nin kendi nükleerden arınma anlaşmasını başkanla yapma konusundaki istekliliğini etkileyecek mi?” görüşünü öne çıkardı.

Los Angeles Times gazetesi ise beklenen ancak dünyada şok etkisi yaratan ve Trump'ı Avrupa'daki müttefiklerinden uzaklaştırabilecek bir karar alındığını yazdı. Gazete, “Trump’ın kararı, önemli ölçüde beklenen bir karar olmasına rağmen dünyada şok dalgası yaydı.” ifadesini kullandı.

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ABD Donald Trump İRAN nükleer anlaşma abd basını

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