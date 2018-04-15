ABD Basını: Trump Haklı Ama Tek Operasyonla Suriye Sorunu Çözülemez

Amerika'nın önde gelen gazetelerinde Suriye operasyonuna ilişkin çok sayıda görüş yayınladı. Genel olarak üzerinde mutabık kalınan görüş; Başkan Trump'ın Suriye'ye operasyon düzenlemekte haklı olduğu ancak Kongre'den onay almaması ve tek bir müdahaleden sonuç beklemesi doğru değil.

Los Angeles Times: ”Trump'ın Suriye Müdahalesinin Doğruları ve Yanlışları”

LA Times, Twitter mesajlarından da bir süredir anlaşıldığı gibi Trump'ın Esat'a bedel ödetmeye kararlı olduğunun bilindiğini yazıyor. Başyazıda şunlara dikkat çekiliyor: ”Trump'ın kararının ne kadar akılcı olduğunu tartışmak, başka bir mesele. Ancak Başkan, kimyasal silah kullanımını iğrenç bir eylem olarak görmekte haklı. Elbette ki konvansiyonel silahlar da ölüm ve yaralanmalara yol açıyor. Bir varil bombası yüzünden ölen çocuklarla sarin ya da klor gazıyla ölen çocuklar, aynı akıbeti paylaşıyor. Ancak medeni ülkeler, yüz yıldır, kimyasal silah kullanımını onaylanması kesinlikle mümkün olmayan bir eylem olarak kabul ediyor. Suriye'nin eylemleri şimdi cezasız kalırsa ileride başka hükümetler de bundan cesaret alıp benzer eylemlere kalkışabilir. Ancak Suriye'ye verilen yanıtın kimyasal silah kullanma konusunda Esat'ı caydırıp caydırmayacağı, belli değil. Esat'ın kimyasal silah programının artıklarının geriye kalmış olması olasılığı, Amerika'nın Suriye'deki bu son derece trajik ve karmaşık çatışmaların içine daha çok çekilmesi anlamına gelir. Eğer böyle bir durum ortaya çıkar ve Trump, daha fazla askeri önlem almak gerektiği kararı verirse bu sefer de Kongre'nin onayını alma yoluna gitmesini umuyoruz. Dünkü saldırı kararını da Kongre onayına başvurarak almalıydı. Trump ayrıca IŞİD artıklarıyla savaşmak için bölgede bulunan 2 bin asker için de Kongre'den onay alma yoluna gitmeliydi”