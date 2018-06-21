HABER

ABD basını: Türkiye, F-35'leri teslim alsa bile eksik sistemler yüzünden kullanamayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

ABD merkezli The Drive dergisinde yayınlanan bir yazıda, Türkiye'nin, ABD'den teslim alması gereken beşinci nesil F-35 uçaklarını, bazı eksik sistemler nedeniyle kullanamayacağı iddia edildi.

ABD basını: Türkiye, F-35'leri teslim alsa bile eksik sistemler yüzünden kullanamayacak

The Drive dergisinde Joseph Trevithick imzasıyla yayınlanan bir yazıda, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Türk mevkidaşlarına, 'F-35 uçaklarını teslim alsalar bile bu uçakların hiçbir zaman çalışabilir hale gelmeyeceğini söylediğine ilişkin doğrulanmamış söylentiler olduğunu' belirtiliyor.

Sputnik'in haberine göre yazıda, bu söylentilerin doğru olması halinde, bunun, F-35 jetleri için yedek parça ve sürdürülebilirlik açısından gerekli olan başka alanlar konusunda hayati bir destek sistemi olan ALIS'e erişiminin engelleneceği anlamına geldiği kaydediliyor.

Nitekim yazıyı kaleme alan Trevithick'e göre, Türkiye teslim alacağı F-35 jetlerini bir biçimde uçabilir hale getirebilse bile yedek parçalar olmadan bu uçakları çok uzun süre kullanamayacak.
F-35 jetlerinin üreticisi olan Lockheed Martin'in sitesinde ALIS sistemine ilişkin olarak, jetlerin uçabilmesi için çelik, elektronik bilimi ve motor gücünden daha fazlasının gerekli olduğu belirtiliyor.

F-35 operatörlerinin uçağın sistemlerini koruyabilmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için otonom lojistik bilgi sistemi olan ALIS'e ulaşabilmesi gerektiği ifade ediliyor. Zira ALIS'in, uçakların 'bilişim omurgası' olduğu ve gücünü desteklediği belirtiliyor.

ABD Senatosu dün F-35 jetlerinin Türkiye'ye satışını askıya alan tasarıyı kabul etmişti. ABD Savunma Bakanlığı'nın 2019 bütçesini düzenleyen yasa tasarısının Türkiye'yi ilgilendiren kısmında, F-35 savaş uçaklarının, 'Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alarak NATO'yu tehdit etmediği ve ABD vatandaşlarını tutuklamadığını ispatlamasının ardından satışının gerçekleşebileceği' ifade ediliyor.

Diğer taraftan üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye ilk teslimatının bugün yapılması bekleniyor.

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Yeni Zelanda Başbakanı anne olduYeni Zelanda Başbakanı anne oldu
Son dakika! Dışişleri Bakanı YPG'nin Menbiç'i terk edeceği tarihi açıkladı!Son dakika! Dışişleri Bakanı YPG'nin Menbiç'i terk edeceği tarihi açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD basın Türkiye F-35 sistem teslimat çalışmayacak

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

İlginizi Çekebilir

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'

Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kızı oldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kızı oldu

Son dakika! Dışişleri Bakanı YPG'nin Menbiç'i terk edeceği tarihi açıkladı!

Son dakika! Dışişleri Bakanı YPG'nin Menbiç'i terk edeceği tarihi açıkladı!

Almanya'dan şok çıkış! 'Seçimi Erdoğan kazanırsa AB üyelik süreci bitmeli'

Almanya'dan şok çıkış! 'Seçimi Erdoğan kazanırsa AB üyelik süreci bitmeli'

Şok karar! Oylar yeniden elle sayılacak!

Şok karar! Oylar yeniden elle sayılacak!

Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor

Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.