ABD Basınında Türkiye Seçimleri-22 Haziran

Amerikan basını, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine çok az süre kala Türkiye'yle ilgili haber ve yorumlar yayınlamaya devam ediyor.

New York Times, bugünkü ana sayfasında fotoğrafını paylaştığı ve internet sitesinde bol fotoğraflarla ayrıntılarını verdiği Carlotta Gall imzalı haberde, Kanal İstanbul projesini mercek altına alıyor. Gall'a göre 24 Haziran'daki seçimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşaat çılgınlığının vereceği bir sınav niteliğinde. Seçimlerin 15 yıllık Erdoğan iktidarını oya sunduğunu kaydeden Gall, Erdoğan'ın altyapı projelerinin ve inşaat yatırımlarının hemen her kente damgasını vurduğunu yazıyor. Ancak kamuoyunun Erdoğan'ın başını çektiği inşaat çılgınlığından artık yorulduğu yönünde açık işaretler de var. Kanal İstanbul, Erdoğan'ı bir vizyoner olarak görenlerle, inşaat sektörünü kendisi ve etrafındakileri zengin etmek için kullandığını savunanları en çok karşı karşıya getiren projelerden biri. İnşaatları her seçim mitinginde ön plana çıkaran Erdoğan, her defasında, karşıtlarının AKP'nin inşa ettiği herşeyi yıkacakları uyarısında bulunuyor. Gall'ın haberine göre Erdoğan'ın ilk kez yedi yıl önce ortaya attığı ve çılgın proje olarak tanımlanan Kanal İstanbul fikri, Erdoğan'ın güç sembolleri oluşturma ve Osmanlı sultanları ya da Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir Türk lideri olarak tarihte kendine yer açma arzusunun bir göstergesi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Akarca, Kanal İstanbul fikrinin iyi manada çılgın olduğunu, kanalı kullanan gemilerin ücret ödeyeceği için projenin para kazandıracağını söylüyor. Oysa çevre uzmanları kanalın ekosisteme büyük zarar vereceğini, İstanbul ve çevresinin yaşanmaz hale geleceğini kaydediyor. Arkeologlar çok önemli bir Eski Taş Çağı alanının yok edileceğini, iktisatçılarsa projenin finansmanının mümkün olmadığını söylüyor. AKP kurucularından olan ancak 2008'de partiden ayrılan Abdüllatif Şener, Erdoğan'ın inşaata dayalı ekonomi düzeninin ve ülkeyi yönetme şeklinin, kendisine ve yakın çevresine kazanç sağlamayı amaçladığını kaydediyor. Bilkent Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Refet Gürkaynak ise Türk ekonomisinin acılı bir gerileme içine gireceğini, ekonominin şimdiden tökezlemeye başladığını, böyle bir iklimde Kanal İstanbul projesinin son derece anlamsız, finansmanınınsa imkansız olduğunu kaydediyor. Carlotta Gall ayrıca 1936 Montrö Anlaşması uyarınca İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçişin gemiler için ücretsiz olduğunu ayrıntısını hatırlatıyor. Gall, yetkililerin kanalın kar yapacağı konusunda ısrarlı olduğunu, ancak Refet Gürkaynak ve diğer uzmanların sadece birkaç kilometre uzakta ücretsiz İstanbul Boğazı varken gemilerin ücretli Kanal İstanbul'u kullanmasının mantıklı olmayacağını söylediğini kaydediyor. Bir başka ayrıntı ise yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının boğazlardaki tanker trafiğini hafifletmesi. Ancak belki de en büyük mesele, projenin, İstanbul'un en büyük su kaynağının zarar görmesine, köy ve kasabaları tahrip etmesine ve Marmara Denizi'ndeki ekosistemin yok olmasına yol açması kaygıları.