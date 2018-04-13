ABD basınından son dakika iddia! Esad kaçtı

Esad’ın pencereleri olmayan bir barınakta bulunduğu, yanında başka Suriyeli yetkilinin de bulunmadığı belirtildi.

Amerikan medyasında yedi ABD askeri uçağının Doğu Akdeniz kıylarında, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Deniz Üssü yakınlarında keşif uçuşları düzenledikleri de belirtildi.

DHA