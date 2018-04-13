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ABD basınından son dakika iddia! Esad kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 08:03 | Son Güncelleme

ABD basınının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre; ABD ve müttefiki ülkelerin Suriye’ye karşı "askeri operasyon düzenleme" söylemleri sürerken, Amerikan medyasında çıkan haberlerde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Rus askerleri eşliğinde Şam’daki başkanlık sarayından ayrıldığı ve Rusya’nın Lazkiye’nin güney doğusundaki Hmeymim Hava Üssü’ne sığındığı öne sürüldü.

ABD basınından son dakika iddia! Esad kaçtı

Esad’ın pencereleri olmayan bir barınakta bulunduğu, yanında başka Suriyeli yetkilinin de bulunmadığı belirtildi.

Amerikan medyasında yedi ABD askeri uçağının Doğu Akdeniz kıylarında, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Deniz Üssü yakınlarında keşif uçuşları düzenledikleri de belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye beşar asad

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