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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2018 08:26 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'ye yönelik olarak tehdit içeren açıklamalarda bulundu. Pence, ABD ile nükleer bir anlaşma yapmaması durumunda "Kuzey Kore'nin akıbetinin Libya gibi olabileceğini" söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirtti.

Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta gündemi değerlendiren Pence, Kuzey Kore konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Pence, "Geçen hafta Libya modeli ile ilgili birtakım konuşmalar vardı. Bu konuda Başkan Trump'ın açıkça dile getirdiği gibi, eğer Kim Jong-un bir anlaşma yapmazsa ancak o durumda (Kuzey Kore), Libya modeli ile sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

LİBYA MODELİ TARTIŞMASI

Libya benzetmesinin Pyongyang yönetimi gözünde bir tehdit gibi algılandığını hatırlatan spikerin "Bu bir tehdit mi?" sorusuna ise Pence, "Bence bu daha ziyade bir gerçek." yanıtını verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore konusunda "Libya modeli" önermesiyle ilgili geçen hafta bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Libya ile imzaladığı gibi bir nükleer anlaşmayı Pyongyang ile yapmak istemediğini kaydetmişti.

Danışmanı Bolton'ın "Libya modeli" önerisini reddeden Trump, "Libya modeli çok farklı bir şeydi. Biz Libya'yı önemli ölçüde yok ettik. Kaddafi'yi görevde tutmak şeklinde bir anlaşma yoktu. Eğer (Kuzey Kore ile) bir anlaşma yapamazsak o zaman belki bu model gündeme gelebilir." değerlendirmesini yapmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Mike Pence Kuzey Kore Libya

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Büyük şeytan abd
PENTAGON'UN HEPSİ SİYONİST, BİN TÜRLÜ DÜMENLE TRUMP'U BAŞKAN YAPANDA BUNLAR. TARİHİNDE GÜZEL BİR ANISI OLMAYAN İSRAİL ESAS BÜYÜK ŞEYTAN. ŞEYTANIN KABİNESİ DE BÖYLE OLUR, TEHDİTKAR.
kendin hiç bir anlaşmaya yanaşma sonrda dünyayı mahvet
Ulan İran imzaladıda ne oldu? İptal ettiniz... Dünyanın iyice çivisi çıktı... Bir taraf olmazsan berataraf oluyorsun... Hemde kahpece...
kimse bana demokrasi cumhuriyet eşitlik demesin artık en büyük cumhuriyete bak...
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