ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Pastör Brunson nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararında etkili olan isim

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington yönetiminin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararında en çok etkili olan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Muhafazakar siyasetin en etkili isimlerinden biri olan Pence'in ideolojik anlayışında din ve muhafazakarlık önemli rol oynuyor.

59 yaşındaki Pence'in Başkan Donald Trump tarafından yardımcısı olarak seçilmesi birçok kişi için sürpriz bir karar olarak nitelendirildi.

Önce Demokrat, sonra Cumhuriyetçi

Bugün Cumhuriyetçi Parti çatısı aslında siyaset yapıyor olmasına karşın Pence aslında Demokrat bir aileden geliyor.

Indiana eyaletinde İrlandalı Katolik bir ailede büyüyen Pence, kendisine en çok ilham veren isimler arasında bir suikast sonucu öldürülen John F. Kennedy de var.

Ancak zaman içerisinde muhafazakar görüşler benimsemeye başladı.

Bir süre muhafazakar ve sağcı bir radyoda program yaptı. Daha sonra Kongre'ye seçildi ve 2013 yılında da Indiana eyaletinin valisi oldu.

Başkan Yardımcılığı'na gelmeden önce 16 yıl boyunca seçilmiş makamlarda görev yaptı.

Cumhuriyetçi Parti içinde hem yönetim kademesiyle hem de seçmenle arası iyi bir siyasetçi olarak gösteriliyor.