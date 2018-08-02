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ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 00:37 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'ın ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldıklarını duyurmasının ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, "ABD hükümeti, Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Türk hükümeti rahip Brunson'u serbest bırakana ve bu masum din adamı ABD'ye dönene kadar sürecek" dedi.


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bırakın adamı allah belasını versin iflas edecez yoksa
ozaman çok beklersiniz
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