ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, "ABD hükümeti, Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Türk hükümeti rahip Brunson'u serbest bırakana ve bu masum din adamı ABD'ye dönene kadar sürecek" dedi.
The U.S. government imposed harsh economic sanctions on Turkey and will continue until President Erdogan and the Turkish government release Pastor Brunson and return this innocent man of faith to the U.S. https://t.co/2q1J9YsWfO— Vice President Mike Pence (@VP) 1 Ağustos 2018
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