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ABD Başkanı dalga geçti, First Lady arka çıktı! Ortalık karıştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 10:54 | Son Güncelleme

Son zamanlarda aralarında gerginlik olduğunu bilinen ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania, bu kez de NBA yıldızı Lebron James nedeniyle Twitter üzerinden ‘kapıştılar’.

ABD Başkanı dalga geçti, First Lady arka çıktı! Ortalık karıştı!

ABD Başkanı Donald Trump ile kendisini ‘ülkeyi bölmekle’ suçlayan NBA’in en pahalı yıldızı Lebron James arasındaki tartışma ülkeyi olduğu gibi, Beyaz Saray’ın en tepedeki çiftini de ikiye böldü.

NBA yıldızı James’e önce Başkan Trump, Twitter üzerinden üstü kapalı da olsa ‘aptal’ diyerek yanıt verdi. Bir gün sonra First Lady Melania Trump, Başkan kocasının bu çıkışına rağmen Lebron James’e şu mesajla sahip çıktı: “James’in gelecek nesiller için iyi şeyler yaptığı görülüyor. First Lady, her zaman olduğu gibi şimdi de çocukların karşılaştığı sorunları çözmek isteyen herkesle diyaloğa girmeye hazır.”

‘LEBRON BAŞKAN OLACAK’

ABD basınını meşgul eden tartışmada Lebron James’e destek de çığ gibi. NBA yıldızlarından Nick Young, Başkan Trump’ı eleştirirken, “Lebron bir gün ABD Başkanı olacak” ifadesini kullandı. Trump’ın ‘en sevdiği’ oyuncu, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük basketbol efsanesi Michael Jordan da, “LeBron’ı destekliyorum. İçinde bulunduğu topluluk için muhteşem bir iş yapıyor” açıklamasında bulundu.

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ABD Başkanı Trump First Lady NBA lebron james Melania Trump Twitter kapışma

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