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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve AB için 'şımarık' dedi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2018 09:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Avrupa Birliği'ni (AB) "şımarık" olarak nitelendirdi.

Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün Washington'da ABD Hazine Bakanlığında Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında başlayan ikinci tur ticaret müzakereleri hakkında konuşan Trump, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasından "şüpheli" olduğunu belirterek, "Müzakereler başarılı olacak mı? Şüpheyle bakıyorum. Çünkü Çin çok şımarık bir hale geldi. Avrupa Birliği çok şımarık bir hale geldi. Diğer ülkeler de çok şımarık hale geldi, çünkü ABD'den ne isteseler her zaman yüzde 100 elde ettiler. Bunun daha fazla gerçekleşmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin yıllardır ABD'den "kovalar dolusu" para çıkardığını öne süren Trump, "ABD için ticaret her zaman tek yönlü bir yol oldu." yorumunu yaptı.

ABD'nin Çin tarafından yıllardır "kazıklandığını" ifade eden Trump, "Bunun için Çin'i suçlamıyorum. Bizim ülkemizin geçmişteki liderlerini suçluyorum." dedi.

Trump, mart ayı başında, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Çin, bunun üzerine, ABD’den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi getireceğini duyurmuştu.

Donald Trump hükümeti, nisan ayı başında, Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 50 milyar doları bulan yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getireceğini bildirmişti.

Çin ise misilleme olarak, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde 106 ürüne yüzde 25 vergi getirileceğini belirtmişti.

ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı 2016'da 347 milyar dolar olmuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump çin AB ABD Başkanı

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