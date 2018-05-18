ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve AB için 'şımarık' dedi

Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün Washington'da ABD Hazine Bakanlığında Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında başlayan ikinci tur ticaret müzakereleri hakkında konuşan Trump, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasından "şüpheli" olduğunu belirterek, "Müzakereler başarılı olacak mı? Şüpheyle bakıyorum. Çünkü Çin çok şımarık bir hale geldi. Avrupa Birliği çok şımarık bir hale geldi. Diğer ülkeler de çok şımarık hale geldi, çünkü ABD'den ne isteseler her zaman yüzde 100 elde ettiler. Bunun daha fazla gerçekleşmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin yıllardır ABD'den "kovalar dolusu" para çıkardığını öne süren Trump, "ABD için ticaret her zaman tek yönlü bir yol oldu." yorumunu yaptı.

ABD'nin Çin tarafından yıllardır "kazıklandığını" ifade eden Trump, "Bunun için Çin'i suçlamıyorum. Bizim ülkemizin geçmişteki liderlerini suçluyorum." dedi.