ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

Donald Trump ve Trump ailesi hakkında yazılan bir kitap ABD basını ve kamuoyunun gündeminde. ABD’nin saygın siyaset ve magazin dergilerinden Vanity Fair’de kıdemli muhabir olarak çalışan Emily Jane Fox’un kaleme aldığı Born Trump (Trump Doğmak) isimli kitap Trump ailesinin iç yüzünü gözler önüne seriyor.

Trump’ın kızı Ivanka’nın manken olduğu dönemlerde, “Eğer mankenlik yapacaksan göğüslerine estetik yaptırarak büyütmen iyi olur” dediği ortaya çıktı. Fox, “Donald gerçek çok istiyordu ve hatta arkadaşlarına da göğüs büyütme operasyonu konusunda kendisine destek olmasını istedi” ifadesini kullandı. New York Post’ta yer alan haberde Trump’ın kız kardeşi Maryanne’in Trump’ın arkadaşlarını devreye sokarak bu fikirden vazgeçmesini sağladığı aktarıldı.

'KIZIM OLMASAYDI ONUNLA ÇIKARDIM'



2006 yılında kızı Ivanka ile bir TV programına katılan Trump, kendisine sorulan, “Kızınız Playboy’a soyunsa nasıl hissedersin” sorusuna, “Bu gerçekten üzücü olur ama önemli olan derginin içinde ne olduğu. Aslında Ivanka’nın bunu yapacağını düşünmüyorum ama onun fiziği çok düzgün. Eğer benim kızım olmasaydı belki de onunla çıkardım” demişti. Ivanka o dönemlerde 25 yaşında olan kızı hakkında başka açıklamalarda da bulunmuştu.