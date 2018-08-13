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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melenia Trump hakkında bomba iddia: Boşanmak için gün sayıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 22:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında, Melania Trump'ın eşinden boşanmak için gün saydığını, eşini cezalandırmak için de pasif agresif ruh halini yansıtan kıyafetler seçtiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melenia Trump hakkında bomba iddia: Boşanmak için gün sayıyor!

Newman, Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan ve yarın piyasaya çıkacak "Dengesiz" (Unhinged) adlı kitabında, Donald Trump'ın, eşi Melania Trump'ın eşinden boşanmak için gün saydığını öne sürdü.

"EŞİNİ CEZALANDIRMAK İÇİN KASITLI YAPIYOR"

Melania Trump'ın, eşini utandırmak için kasıtlı olarak alışılmışın dışında kıyafetler giydiğini savunan Newman, "Melania Trump'ın giydiği kıyafetlere bakıldığında, stilindeki başkaldırı tek bir amaca hizmet ediyor. Melania'nın stilini eşini cezalandırmak için kullandığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Newman, Trump'ın kendi yanlışlarını düzeltmek için eşini zorla göçmenlerin kaldığı merkeze götürdüğünü, o nedenle de Melania Trump'ın üstünde "I really don’t care (Gerçekten umurumda değil)" yazılı bir ceket giydiğini ileri sürdü.

"TRUMP'IN EVLİLİĞİ UÇURUMUN KENARINDA"

Trump'ın evliliğinin uçurumun kenarında olduğunu ve Melania Trump'ın eşinin başkanlık süresi biter bitmez boşanmayı istediğini iddia eden Newman, kitabında, "Bana göre, Melania eşinin görev süresinin bitmesi için dakikaları sayıyor ki ondan boşanabilsin." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'IN YARDIMCISI OLMUŞTU

Beyaz Saray'daki az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış, seçilmesinin ardından Trump'ın yardımcısı olmuştu.

Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında, Trump'ı "ırkçı" olmakla suçlamış, Trump ise iddiaları yalanlamıştı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Omarosa Newman Beyaz Saray Melania Trump

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