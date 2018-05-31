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ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

Şov yıldızı Kim Kardashian, uyuşturucu suçundan ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır cezaevinde olan 5 çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için ABD Başkanı Donald Trump’la görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

Ünlü yıldız Kardashian, 1997 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve halen Alabama’daki bir cezaevinde bulunan Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için çabalıyor.

Yıldız, bunun için Trump ile bir araya geldi. Trump görüşme sonrasında Twitter hesabından Kardashian'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve"Kim Kardashian'la bugün hapishane reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" notunu düştü.

Kardashian da bir mesaj paylaştı ve "Trump'a görüşme için teşekkür ettiğini söyledi. Kardashian "Başkan'ın ailece Marie Johnson'u affetmesini umuyoruz" dedi.

YANLIŞ KIM İLE TOPLANTI YAPTI'

Son dönemde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yakın temasta olan Trump’ın ünlü televizyon yıldızı ile görüşmesi uluslararası kamuoyunda, “Trump yanlış Kim ile toplantı yaptı” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

62 yaşındaki Alice Marie Johnson, şiddet eyleminde bulunmamış ancak uyuşturucudan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. ABD'de bir ilk olarak değerlendirilen bu ceza dolayısıyla 21 yıldırı cezaevinde olan Johnson'ın salıverilme ihtimali yok. Ancak Kardashian, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile bugüne dek konuyla ilgili irtibat halinde oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump kim kardashian ABD Amerika

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