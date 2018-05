ABD Başkanı Donald Trump, Kim Kardashian ile buluştu!

Ünlü yıldız Kardashian, 1997 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve halen Alabama’daki bir cezaevinde bulunan Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için çabalıyor.

Yıldız, bunun için Trump ile bir araya geldi. Trump görüşme sonrasında Twitter hesabından Kardashian'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve"Kim Kardashian'la bugün hapishane reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" notunu düştü.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF