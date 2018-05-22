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ABD Başkanı Donald Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile yapmayı planladıkları tarihi zirvenin ertelenebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziranda Kuzey Kore Lideri Kim Jong- Un ile Singapur’da yapılması planlanan tarihi zirvenin ertelenebileceğini açıkladı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae- in ile görüşen Donald Trump, Moon’dan , Kuzey Kore Lideri tarafından gelebilecek olası hamleler konusunda bilgi aldı.

'ERTELENEBİLİR'

Konu hakkında basına açıklama yapan Trump, "Görüşme beklenen tarihte gerçekleşmese, ertelenebilir" ifadelerini kullandı. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong ise Kore Yarımadası'ndaki gerilime rağmen Kuzey Kore ve ABD liderleri arasındaki zirvenin yapılacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Trump Kuzey Kore Güney Kore

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