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ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2018 07:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un omzundaki kepeği temizledi. İki liderin el ele tutuşurken çekilen görüntüleri de çok konuşuldu.

Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray’da ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’u görkemli bir törenle karşıladı.

Törenin ardından iki lider Beyaz Saray’daki Oval Ofis’e geçti. Burada ABD ve Fransa arasındaki ilişkilerin ne denli iyi olduğundan söz eden Donald Trump, Macron’a "Bay Başkan, herkes ne mükemmel bir ilişkimiz olduğunu söylüyor. Bu da doğru, bu yalan haberlerden değil. Sizi burada ağırlamak büyük bir onur. Çok özel bir ilişkimiz olduğu doğru" dedikten sonra, sağ elini Macron’un omzuna attı. İşaret parmağı ile birkaç kez Macron’un omzunu silen Trump, "Küçük bir kepek parçası temizledim. Çünkü her şeyi mükemmelleştirmeliyiz. İşte şimdi mükemmelsin" dedi.

İki liderin el ele tutuşurken görüldüğü o görüntülerle ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Liderler iki sevgiliye benzetildi.

macron-trump

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump macron ABD

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