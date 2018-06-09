ABD Başkanı Donald Trump'tan G7 Zirvesi'nde Kuzey Kore'ye dikkat çeken mesaj: Tek bir şansı var!

G7 zirvesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da gerçekleşecek tarihi buluşma öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mesajlar verdi.
"TEK BİR ŞANSI VAR"
Singapur'a barış hedefiyle uçacağını belirten Trump, "Kim Kuzey Kore'yi harika bir ülke haline getirebilir ancak tek bir şansı var" dedi.
"BİR DAKİKA İÇİNDE ANLARIM"
ABD Başkanı, tarihi zirvede Kim'in nükleer silahları teslim edip etmeyeceğini bir dakika içinde anlayacağını da söyledi.
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