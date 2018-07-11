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ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir tweet paylaştı. Trump tweetinde, Almanya ve Rusya arasındaki ticari ilişkileri eleştirdi ve ABD'nin Avrupa ülkelerini korumak için milyarlarca dolar harcadığından yakındı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

ABD Başkanı Trump NATO zirvesinden sonra Avrupa ülkelerini topa tuttu. NATO’nun ekonomik açıdan ABD’ye verdiği zararı açıklayan Trump, Almanya’nın Rusya ile gerçekleştirdiği ticareti de sert sözlerle eleştirdi.

İŞTE TRUMP’IN O TWEETİ

Trump, “Almanya’nın Rusya’ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar ödemesinin NATO’ya yararı nedir? Neden 29 ülkeden sadece 5’i yükümlülüklerini yerine getiriyor? ABD, Avrupa’nın korunması için para ödüyor sonra da ticarette milyarlarca dolar kaybediyor. Her ülke 2025 yılından önce Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının (GSYH) yüzde 2’sini ödemeli” ifadelerini kullandı.

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NATO’DA EN ÇOK PARA HARCAYAN ÜLKE ABD

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO’nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD’yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek. Türkiye, 2018’de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
chp nin nato politikası : bop habur davul zurna paralar kutular fetö zarrab millet aç
adam haklı beyler dağılın..
adam haklı madem katolik hristiyansınız birlikte takılın kardeşim
adam resmen ülkelerden haraç istemiş
abd nin savunma bütcesi bizim 65-70 katımız kadar farka bak.
nato bizi korumuyo ki biz neye 15 milyar dolar nato için harcıyoruz.
Tamam ama Avrupanın abd nin korumasına ihtiyacı yok. Ortadoğu'dan elini çekse dünya cennet olacak. yani avrupa yı tehdit eden terör örgütlerinin yüzde 90 ı abd nin kurmuş olduğu Bob projelerinin eseridir. Ey ABD kimi kimden koruyorsun.
israille yapılan savunma yardımlarından niye hiç yakınmıyor acaba.
kızım sana dıyorum gelınım sen anla
yahu çemkirip duruyorsunda be adam sen avrupalının kara kaşına sarı saçınamı o kadar para harcıyorsun, dünyada sömürmediğin kanını emmediğin ülke kaldımı acaba. senin ülken menfaati olmasa parmağını oynatmaz. yüzlerce binlerce müslümanı katlettiniz katledilmesie yardımcı oldunuz ülkeleri parçaladınız bunları hep kendi menfaatleriniz için yaptınız şimdi çıkmış ordan çemkirip duruyorsun, hadi ordan hadi hoşt derler adama.
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