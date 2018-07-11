ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

ABD Başkanı Trump NATO zirvesinden sonra Avrupa ülkelerini topa tuttu. NATO’nun ekonomik açıdan ABD’ye verdiği zararı açıklayan Trump, Almanya’nın Rusya ile gerçekleştirdiği ticareti de sert sözlerle eleştirdi.

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Trump, “Almanya’nın Rusya’ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar ödemesinin NATO’ya yararı nedir? Neden 29 ülkeden sadece 5’i yükümlülüklerini yerine getiriyor? ABD, Avrupa’nın korunması için para ödüyor sonra da ticarette milyarlarca dolar kaybediyor. Her ülke 2025 yılından önce Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının (GSYH) yüzde 2’sini ödemeli” ifadelerini kullandı.

NATO’DA EN ÇOK PARA HARCAYAN ÜLKE ABD

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO’nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD’yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek. Türkiye, 2018’de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.



