HABER

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 23:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlediği basın toplantısında İran konusuna değindi. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, basın mensuplarının sorusu üzerine, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini belirtti. ABD lideri, bu görüşme için hiçbir şartın olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşmelerinin ardından konuğuyla beraber ortak basın toplantısı düzenledi.

"İRAN İSTERSE GÖRÜŞÜRÜZ"

Basın toplantısında İran'a değinen Trump, Ruhani ile görüşebileceğini dile getirerek, "İran isterse kesinlikle görüşürüz." dedi.

KUZEY KORE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Trump, herkesle buluşabileceğini ifade ederek, "Diğer insanlarla konuşmak da bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." diye konuştu.

RUHANİ İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ÖN ŞART KOYMADI

Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeye yönelik ön şartı olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5 1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu. Trump yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını kasım ayına kadar sıfıra indirmeye zorluyor.

PARTNERTürkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...Türkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...
10 Ekim katliamı davası karar aşamasında10 Ekim katliamı davası karar aşamasında
MGK: ABD'nin tehdit dili kabul edilemezMGK: ABD'nin tehdit dili kabul edilemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump sınır güvenliği tehdit

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı

CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay

Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay

Dünyanın en güzel yüzleri! 2018 listesine Türkiye'den 5 isim girdi

Dünyanın en güzel yüzleri! 2018 listesine Türkiye'den 5 isim girdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti hakkında açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti hakkında açıklama

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Sapık önce taciz etti itiraz duyunca herkesin içinde...

Sapık önce taciz etti itiraz duyunca herkesin içinde...

Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı

Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.