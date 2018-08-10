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Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim" ifadelerini kullandı.

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı.

Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.

Trump'ın Twitter mesajının ardından Türk lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında rekor tazeledi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
elinizden geleni ardınıza koymayın
seninde elbet bir gün sonun gelecek sarı çiyan
sarııı sen kimle aşık atıyosun. keser döner sap döner gün gelir hesap döner...
Batırmışken tam batırayım hamlesi.
senin de doları nın da
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