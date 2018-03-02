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ABD Başkanı Donald Trump: Ticaret savaşları iyidir

02.03.2018 15:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından "Ticaret savaşları iyidir" yorumunu yaptı. Trump Twitter mesajında ABD'nin ticaretten milyarlarca dolar kaybettiğini söyledi ve "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump: Ticaret savaşları iyidir

ABD Başkanı Donald Trump çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından "Ticaret savaşları iyidir" yorumunu yaptı.

Trump Twitter mesajında ABD'nin ticaretten milyarlarca dolar kaybettiğini söyledi ve "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" dedi.

Trump dünkü açıklamasında, gelecek hafta imzalayacağı karar ile çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini söylemişti.

Kanada ve AB karara tepki göstererek buna karşı önlemler getireceklerini açıkladı.

ABD'nin bu sektörde ticaret yaptığı Meksika, Çin ve Brezilya da bu karara karşılık vereceklerini duyurdu.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/969525362580484098

Trump mesajında "Bir ülke (ABD) başka ülkelerle ticaret yaparken milyarca dolar kaybediyorsa ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır. Örneğin bir ülke yüzünden 100 milyar dolar kaybettiysek ve onlar da şirinlik yapıyorsa, artık ticaret yapmayız ve çok kazanırız. Bu çok kolay" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker vergilerin Avrupa'da binlerce kişinin işini tehlikeye atabileceğini belirtmişti.

Juncker "Endüstrimiz haksız önlemlerle zarar görürken boş boş oturamayız. Avrupa Birliği çıkarlarını korumak üzere sert ve gerektiği gibi bir cevap verecektir" dedi.

Almanya çelik endüstrisi federasyonu WV Stahl da ABD'nin bu adımla Dünya Ticaret Örgütü kurallarını çiğnediğini ve kararın Alman çelik endüstrisine çok büyük etkisi olacağını söyledi.

Tüketici fiyatlarını artırabilir uyarısı

Vergi artırımı kararını eleştirenler bunun ABD'de istihdamı tehlikeye atacağını ve tüketici fiyatlarını artıracağını söylüyor.

Trump'ın açıklamasının ardından Asya ve Avrupa borsalarında düşüşler yaşandı.

ABD, ihraç ettiğinin 4 katı kadar çelik ithal ediyor. 100'den fazla ülkeden çelik satın alıyor.

Demir çelik fabrikası

ABD Enerji Bakanlığı, 2008 mali krizinde dibe vuran çelik endüstrisinin toparlanmakta olduğunu açıkladı.

Ancak ABD hâlâ 2000'lerin başındaki çelik üretim miktarının gerisinde. 2000 yılında 112 milyon ton çelik üreten ABD, 2016'da 86,5 milyon ton çelik üretti.

2000 yılında 135 bin kişiyi istihdam eden sektörde 2016 yılında yaklaşık 83 bin 600 kişi çalışıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump: Ticaret savaşları iyidir

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