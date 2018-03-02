ABD Başkanı Donald Trump: Ticaret savaşları iyidir

ABD Başkanı Donald Trump çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından "Ticaret savaşları iyidir" yorumunu yaptı.

Trump Twitter mesajında ABD'nin ticaretten milyarlarca dolar kaybettiğini söyledi ve "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" dedi.

Trump dünkü açıklamasında, gelecek hafta imzalayacağı karar ile çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini söylemişti.

Kanada ve AB karara tepki göstererek buna karşı önlemler getireceklerini açıkladı.

ABD'nin bu sektörde ticaret yaptığı Meksika, Çin ve Brezilya da bu karara karşılık vereceklerini duyurdu.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/969525362580484098

Trump mesajında "Bir ülke (ABD) başka ülkelerle ticaret yaparken milyarca dolar kaybediyorsa ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır. Örneğin bir ülke yüzünden 100 milyar dolar kaybettiysek ve onlar da şirinlik yapıyorsa, artık ticaret yapmayız ve çok kazanırız. Bu çok kolay" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker vergilerin Avrupa'da binlerce kişinin işini tehlikeye atabileceğini belirtmişti.