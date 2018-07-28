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ABD Başkanı Donald Trump'un planı belli oldu! Arap NATO'su kurmaya hazırlanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2018 22:19 | Son Güncelleme

ABD'’li yetkililer, Donald Trump yönetiminin İran’ın bölgedeki etkinliğini kırmak amacıyla 6 Körfez ülkesi ile Mısır ve Ürdün'ün katılacağı askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'un planı belli oldu! Arap NATO'su kurmaya hazırlanıyor!

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın bir süredir 6 Körfez ülkesi ile Mısır ve Ürdün'ün katılacağı askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığını açıkladı.

AMAÇ İRAN'IN BÖLGEDEKİ ETKİNLİĞİNİ KIRMAK

Açıklamada, ülkeler arasında füze savunması, askeri eğitim, terörle mücadele ile bölgesel ekonomi ve diplomatik bağların güçlendirilmesi gibi konularda daha derin bir işbirliği oluşturulması öngörüldüğü ifade edildi. Açıklamada, kurulacak birliğin İran’ın bölgedeki etkinliğini kırmak ve yayılmasını engellemek amacını taşıdığı da vurgulandı.

WASHİNGTON'DAKİ ZİRVEDE TARTIŞILACAK

Orta Doğu Stratejik İttifakı (MESA) olarak adlandırılan çalışma grubunun 12-13 Ekim tarihlerinde başkent Washington'da yapılması planlanan zirvede tartışılacağı belirtildi. Kurulması planlanan ittifak ile birlikte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Trump yönetimi ile daha yakın çalışarak, Körfez'deki sorunlara ağırlık verecekleri belirtildi.

ÖNCEKİ GİRİŞİMLER BAŞARISIZ OLMUŞTU

Önceki ABD hükümetlerinin Körfez ve Arap müttefikleri ile bir ittifak geliştirme girişimleri geçmişte başarısız olmuştu.

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