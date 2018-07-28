ABD Başkanı Donald Trump'un planı belli oldu! Arap NATO'su kurmaya hazırlanıyor!

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın bir süredir 6 Körfez ülkesi ile Mısır ve Ürdün'ün katılacağı askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığını açıkladı.
Açıklamada, ülkeler arasında füze savunması, askeri eğitim, terörle mücadele ile bölgesel ekonomi ve diplomatik bağların güçlendirilmesi gibi konularda daha derin bir işbirliği oluşturulması öngörüldüğü ifade edildi. Açıklamada, kurulacak birliğin İran’ın bölgedeki etkinliğini kırmak ve yayılmasını engellemek amacını taşıdığı da vurgulandı.
Orta Doğu Stratejik İttifakı (MESA) olarak adlandırılan çalışma grubunun 12-13 Ekim tarihlerinde başkent Washington'da yapılması planlanan zirvede tartışılacağı belirtildi. Kurulması planlanan ittifak ile birlikte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Trump yönetimi ile daha yakın çalışarak, Körfez'deki sorunlara ağırlık verecekleri belirtildi.
Önceki ABD hükümetlerinin Körfez ve Arap müttefikleri ile bir ittifak geliştirme girişimleri geçmişte başarısız olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu
Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
Okuyucu Yorumları 0 yorum