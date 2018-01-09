ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da bir günü nasıl geçiyor?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın günlük çalışma programının süresi ve niteliği yayımlanan bir haber nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

Axios isimli haber sitesine sızdırılan Beyaz Saray günlük çalışma programına göre Trump günün ilk görüşmesini sabah 11:00'de yapıyor. O ilk görüşmeye kadar geçen üç saatlik süre ise "İdari Mesai" olarak adlandırılıyor.

Trump'ın 3 saatlik zaman diliminde ise genellikle Beyaz Saray içindeki konutunda televizyon izlediği ve Twitter kullandığı bildiriliyor.

Beyaz Saray'dan haber sonrası yapılan açıklamada, Trump'ın bu süreyi önemli telefon konuşmaları yaparak geçirdiği belirtildi.

Axios'un haberi Donald Trump'a yönelik yapılan "televizyon karşısında çok fazla zaman geçirdiği" yönündeki eleştirilere de yeniden hayat verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders haberle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın "iş ahlakını" savundu:

"Sabah saatleri, Oval Ofis ile konut arasında geçiyor ancak bu süre içinde Kongre üyeleri, ekibi, kabine üyeleri ve yabancı liderlerle sürekli telefon görüşmeleri yapıyor. Başkan benim gördüğüm en çalışkan kişi ve yılın her günü, günün her saati çalışıyor. Birçok gazetecinin onun bu temposu ile başa çıkamadıkları için şikayet etmişliği var"