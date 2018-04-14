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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili açıklama yapması bekleniyor

14.04.2018 04:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili açıklama yapması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili açıklama yapması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Ayrıntılar geliyor...

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