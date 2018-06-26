ABD Başkanı Trump'a balon bebek protestosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine geldiğinden beri İngiltere'ye yapacağı ilk ziyareti protesto etmeye hazırlanan aktivistler Trump'ı altı bağlı bir bebek olarak gösteren balonu Londra semalarında uçuracak. Ziyaret 13 Temmuz'da.

Aktivist Leo Murray, balonun yapımı için internet üzerinden para topladı. 6 bin 500 sterlin yeterliyken, bağışlar 10 bin sterlini geçti.

Murray, "Biz, tüm İngiltere'nin ona yukarından bakıp güldüğünü bilmesini istiyoruz" dedi. Murray, Trump'a yönelik başka türlü bir eylemin etkisi olmayacağını, Trump'ın utanması olmadığını ifade etti.

Balon bebeğin Trump'ın ziyareti sırasında İngiltere Parlamentosu üzerinde uçurulması bekleniyor.

