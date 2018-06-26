HABER

ABD Başkanı Trump'a balon bebek protestosu

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine geldiğinden beri İngiltere'ye yapacağı ilk ziyareti protesto etmeye hazırlanan aktivistler Trump'ı altı bağlı bir bebek olarak gösteren balonu Londra semalarında uçuracak. Ziyaret 13 Temmuz'da.

ABD Başkanı Trump'a balon bebek protestosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine geldiğinden beri İngiltere'ye yapacağı ilk ziyareti protesto etmeye hazırlanan aktivistler Trump'ı altı bağlı bir bebek olarak gösteren balonu Londra semalarında uçuracak. Ziyaret 13 Temmuz'da.

Aktivist Leo Murray, balonun yapımı için internet üzerinden para topladı. 6 bin 500 sterlin yeterliyken, bağışlar 10 bin sterlini geçti.

Murray, "Biz, tüm İngiltere'nin ona yukarından bakıp güldüğünü bilmesini istiyoruz" dedi. Murray, Trump'a yönelik başka türlü bir eylemin etkisi olmayacağını, Trump'ın utanması olmadığını ifade etti.

Balon bebeğin Trump'ın ziyareti sırasında İngiltere Parlamentosu üzerinde uçurulması bekleniyor.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Macron'dan Erdoğan'a KutlamaMacron'dan Erdoğan'a Kutlama
Dünyanın en çirkin köpeği ilan edildiDünyanın en çirkin köpeği ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Trump balon bebek protesto ingiltere ziyaret Londra

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en çirkin köpeği ilan edildi

Dünyanın en çirkin köpeği ilan edildi

Bu teklif Ortadoğuda dengeleri değiştirir

Bu teklif Ortadoğuda dengeleri değiştirir

Makedonya’da şok! Ülkenin ismi değişemedi!

Makedonya’da şok! Ülkenin ismi değişemedi!

'Tanrı aptal' diyen Filipinler lideri Duterte, Katolikleri öfkelendirdi

'Tanrı aptal' diyen Filipinler lideri Duterte, Katolikleri öfkelendirdi

Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali

Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali

BM'den Türkiye ile iş birliği açıklaması

BM'den Türkiye ile iş birliği açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.