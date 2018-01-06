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ABD Başkanı Trump: Bir dâhiyim

06.01.2018 17:23 | Son Güncelleme 7 saat önce

Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran kitap dün satışa çıktı. Kitabın satışını durdurma girişimleri başarısız olan Trump ise güne "Akli dengem ve çok zeki olmam, hayattaki en büyük varlıklarım" tweetiyle başladı.

AFP

Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran kitap dün satışa çıktı.

'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının içinde' başlıklı kitabın satışını durdurma girişimleri başarısız olan Trump ise güne "Akli dengem ve çok zeki olmam, hayattaki en büyük varlıklarım" tweetiyle başladı.

Trump attığı iki tweette "Hayatım boyunca en önemli varlıklarım akli dengem ve çok zeki olmam oldu. Sahtekâr Hillary Clinton da bu kartları çok oynadı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. ÇOK başarılı bir iş adamlığı ve televiyon yıldızlığından (ilk denememde) ABD Başkanlığı'na yükseldim. Sanırım bu sadece çok zeki olmayı değil, dâhiliği gösteriyor. Ve çok istikrarlı bir dehayı..." yazdı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949618475877765120

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949619270631256064

Trump dün gece attığı tweetlerde de kitabın yazarı Michael Wolff için "Tam bir ezik. Gerçekten sıkıcı ve yalanlarla odlu kitabını satabilmek için hikayeler uydurdu" yazmıştı.

Trump haftasonu Cumhuriyetçi Parti yetkilileriyle Camp David'de buluşarak 2018 önceliklerini ve Kasım ayındaki Kongre seçimleri için izlenecek stratejiyi belirleyecek.

NBC'nin Today programına katılan Wolff ise Trump'ı "muhtemelen şu aşamada Dünya üzerine ayak basmış en güvenilmez insan" olarak nitelendirdi.

"Trump'ın akıl sağlığı gidip geliyor"Kitap için 200'den fazla kişiyle görüştüğünü belirten Wolff, Beyaz Saray yetkililerinin Trump'ın akıl sağlığının "gidip geldiğini" düşündüklerini ve onu bir çocuğa benzettiklerini de iddia ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise bu iddiaları reddederek, Trump'ın akıl sağlığından hiç şüphe etmediğini söyledi. Tillerson CNN'e yaptığı açıklamada "Trump'ın akıl sağlığını sorgulamamı gerektirecek bir neden yok" dedi.

Geçen yıl Tillerson'un Başkan Trump'a moron dediğine dair haberler ortaya atılmış, Trump da buna cevaben "Bence bu bir sahte haber. Ama gerçekten böyle bir şey söylemişse ikimizin de IQ testi alması gerekecek ve size kimin kazanacğını söyleyebilirim" demişti.

Kitapta Trump'ın yakın arkadaşlarını bile tanımakta güçlük çektiği ve bazı şeyleri sürekli tekrar ettiği iddia ediliyor.

Kitapta yer alan diğer bazı diğer iddialar şöyle:

Seçimi kazanmak Trump'ın ekibi için büyük bir şok oldu ve ekiptekiler dehşete düştü Eşi Melania, seçim gecesi üzüntüden gözyaşlarına boğuldu Trump, ülkenin en bilinen ve sevilen ünlü isimlerinin yemin töreninde sahneye çıkmak istememesine çok öfkelendi Yeni başkan "Beyaz Saray'ı sıkıntılı ve hatta biraz da ürkütücü" buldu Kızı Ivanka, "ilk kadın başkan" olmak için kocası Jared Kushner ile plan yaptı Ivanka Trump, babasının saçlarının uzun yan kısımlarıyla kelini örtmesiyle dalga geçti, "bu modelin nasıl yapıldığını" sık sık arkadaşlarına anlattı 5 soruda 'Ateş ve Öfke': Trump'ın 'yalanlarla dolu' dediği kitapTrump'tan eski başdanışmanı Steve Bannon'a: İşini kaybetmesiyle aklını da kaybettiTrump'ı kızdıran kitap: Yayınevine 'baskıyı durdur' ihtarıTrump'ı kızdıran kitapta yer alan 7 çarpıcı iddia

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