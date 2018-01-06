ABD Başkanı Trump: Bir dâhiyim

AFP

Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran kitap dün satışa çıktı.

'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının içinde' başlıklı kitabın satışını durdurma girişimleri başarısız olan Trump ise güne "Akli dengem ve çok zeki olmam, hayattaki en büyük varlıklarım" tweetiyle başladı.

Trump attığı iki tweette "Hayatım boyunca en önemli varlıklarım akli dengem ve çok zeki olmam oldu. Sahtekâr Hillary Clinton da bu kartları çok oynadı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. ÇOK başarılı bir iş adamlığı ve televiyon yıldızlığından (ilk denememde) ABD Başkanlığı'na yükseldim. Sanırım bu sadece çok zeki olmayı değil, dâhiliği gösteriyor. Ve çok istikrarlı bir dehayı..." yazdı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949618475877765120

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949619270631256064

Trump dün gece attığı tweetlerde de kitabın yazarı Michael Wolff için "Tam bir ezik. Gerçekten sıkıcı ve yalanlarla odlu kitabını satabilmek için hikayeler uydurdu" yazmıştı.