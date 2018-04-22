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ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

Kendisini eleştirenlere cevap veren ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore’yle ilgili adımlarını savundu.

ABD Başkanı Trump'dan yine Twitter'dan duyurdu! Kuzey Kore tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’ye çok fazla taviz verildiğini savunarak kendisini eleştirenlere Twitter’dan yanıt verdi:

“Yalan Haber kanalı NBC’den ‘Uykulu Gözler’ Chuck Todd, Kuzey Kore’yle müzakerelerde çok fazla şeyden vazgeçtiğimizi, ancak onların hiçbir şeyden vazgeçmediğini söyledi. Biz hiçbir şeyden vazgeçmedik ve onlar nükleer silahsızlanmayı, kapatmayı ve testleri bitirmeyi kabul etti. Kuzey Kore konusunda sonuca varmak için çok erken. Belki olur, belki olmaz; zaman gösterecek. Ancak benim yaptığım iş, çok önceden yapılmalıydı.”

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Trump ABD Kuzey Kore

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