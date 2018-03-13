ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Tillerson yerine CIA Direktörü Pompeo'yu atayacağı duyuruldu. Donald Trump tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen iş adamı Rex Tillerson, 1 Şubat 2017 tarihinde ABD Kongresi'ndeki onay süreci tamamlandıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başlamıştı.
TRUMP: ANLAŞMAZLIK YAŞADIK
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almasıyla ilgili olarak "Tillerson ile İran dahil birçok konuda anlaşmazlık yaşadık" dedi.
TILLERSON'DAN İLK AÇIKLAMA
Tillerson görevden alınmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, 'Kararı Twitter'dan öğrendim' ifadelerini kullandı.
ABD'DE BİR İLK
Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Direktörü Mike Pompeo, CIA Direktörlüğü'ne ise Gina Haspel'in getirildiği açıklandı. Haspel, bu göreve gelen ilk kadın unvanını kazandı.
Beyaz Saray danışmanı, yeni Dışişleri Bakanı'nın Kuzey Kore ile yapılacak görüşmelerde de aktif rol alacağını açıkladı.
REX TILLERSON KİMDİR?
Rex Tillerson, 23 Mart 1952 tarihinde Texas, ABD'de dünyaya geldi. Kolej mezuniyetinin ardından Texas Üniversite’si İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
İş hayatına, okuduğu bölümle ilgili bir işle başladı. Bir süre inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1975 senesinde Exxon (çok uluslu Amerikan petrol ve doğal gaz şirketi) bünyesine dahil oldu ve 1989 senesinde de Exxon ABD merkezi üretim bölümünün genel müdürü oldu.
İlerleyen dönemlerde şirketteki konumunu da yükseltmeye başlayan Tillerson, 1995 senesinde Exxon Yemen ve Esson Exploration and Production Khorat Şirketlerinde başkan oldu.
Performansı ve enerjisiyle sevilen Tillerson, 2006 senesinde ise dünyanın 6. büyük gelirine sahip olan ve yıllardır bünyesinde çalıştığı Exxon’da yönetim ve icra kurulu başkanlığına seçildi. Rex Tillerson, uzun süredir Ulusal Mühendislik Akademisi (NAE) üyesidir.
Tillerson, iş ilişkileri kapsamında yurt dışında fazla aktif olması ve yurt dışında tanınması gibi sebeplerden dolayı 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini kazanarak 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterildi.
1 Şubat 2017 tarihinde ABD Kongresi'ndeki onay süreci tamamlandı ve ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başladı.
Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Direktörü Mike Pompeo, CIA Direktörlüğü'ne ise Gina Haspel'in getirildiği açıklandı. Haspel, bu göreve gelen ilk kadın unvanını kazandı.
TRUMP TWITTER'DAN DUYURDU
'Trump, Twitter'dan "CIA Direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkarak. Rex Tillerson'a hizmeti için teşekkür ederiz. Gina Haspel CIA'in yeni direktörü ve bu göreve gelen ilk kadın olacak. Herkese tebrikler" ifadesini kullandı.
GINA HASPEL
Geçen sene ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlayarak, görevinin başında olduğunu bildirmiş, Amerikan medyasında hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerine tepki gösteren Tillerson, "Başkan'a olan bağlılığım güçlüdür. Başkan Yardımcısı da görevimde kalmam konusunda beni ikna etmeye hiçbir zaman çalışmadı. Çünkü bu görevi bırakmayı hiç düşünmedim" demişti.
POMPEO 'ŞAHİN' OLARAK TANIMLANIYOR
Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanı olmadan önce ExxonMobil CEO'su olarak görev yapan Tillerson'ı Rusya ile yakın ilişkileri gerekçesiyle göreve getirdiği biliniyordu.
ABD basını, Trump'ın Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmeyi planlandığını Kasım 2017'de yazmıştı.
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