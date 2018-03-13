ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı

Beyaz Saray danışmanı, yeni Dışişleri Bakanı'nın Kuzey Kore ile yapılacak görüşmelerde de aktif rol alacağını açıkladı.

ABD'DE BİR İLK Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Direktörü Mike Pompeo, CIA Direktörlüğü'ne ise Gina Haspel'in getirildiği açıklandı. Haspel, bu göreve gelen ilk kadın unvanını kazandı.

TRUMP: ANLAŞMAZLIK YAŞADIK ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almasıyla ilgili olarak "Tillerson ile İran dahil birçok konuda anlaşmazlık yaşadık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Tillerson yerine CIA Direktörü Pompeo'yu atayacağı duyuruldu. Donald Trump tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen iş adamı Rex Tillerson‬, 1 Şubat 2017 tarihinde ABD Kongresi'ndeki onay süreci tamamlandıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başlamıştı.

İş hayatına, okuduğu bölümle ilgili bir işle başladı. Bir süre inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1975 senesinde Exxon (çok uluslu Amerikan petrol ve doğal gaz şirketi) bünyesine dahil oldu ve 1989 senesinde de Exxon ABD merkezi üretim bölümünün genel müdürü oldu.

İlerleyen dönemlerde şirketteki konumunu da yükseltmeye başlayan Tillerson, 1995 senesinde Exxon Yemen ve Esson Exploration and Production Khorat Şirketlerinde başkan oldu.

Performansı ve enerjisiyle sevilen Tillerson, 2006 senesinde ise dünyanın 6. büyük gelirine sahip olan ve yıllardır bünyesinde çalıştığı Exxon’da yönetim ve icra kurulu başkanlığına seçildi. Rex Tillerson, uzun süredir Ulusal Mühendislik Akademisi (NAE) üyesidir.

Tillerson, iş ilişkileri kapsamında yurt dışında fazla aktif olması ve yurt dışında tanınması gibi sebeplerden dolayı 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini kazanarak 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterildi.