HABER

ABD Başkanı Trump: Guantanamo Üssü açık kalacak

31.01.2018 06:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlaması sonrası Amerikan Kongresi'nde ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Trump, Guantanamo Üssü'nün açık tutulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını açıkladı.

AFP ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Üssü'nün açık tutulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını açıkladı.

Göreve başlaması sonrası Amerikan Kongresi'nde ilk ulusa sesleniş konuşmasını yapan Trump, "Savunma Bakanı (James) Mattis'e, askeri gözaltı politikamızı gözden geçirme ve Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı tesislerimizi açık tutma talimatını verdiğim başkanlık kararnamesini imzaladım" dedi.

Böylece seçim kampanyasında verdiği bir sözü daha yerine getirdiğini belirten Trump, "teröristlerin sıradan suçlular değil düşman savaşçılar olduklarını" vurguladı.

Başkan Trump, "Bu kişilere yurtdışında yakalandıklarında terörist muamelesi yapılmalı" dedi.

Trump'ın selefi Barack Obama Guantanamo Üssü'nü kapatmak istemiş ancak başarılı olamamıştı.

Ayrıntılar birazdan...

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü

Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Zeytin Dalı Harekâtı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli

Zeytin Dalı Harekâtı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de ABD’nin uçağına müdahale etti

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de ABD’nin uçağına müdahale etti

Engelli kadını 'ırkı korumak için' kısırlaştırdılar

Engelli kadını 'ırkı korumak için' kısırlaştırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.