ABD Başkanı Trump: Guantanamo Üssü açık kalacak

AFP ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo Üssü'nün açık tutulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını açıkladı.
Göreve başlaması sonrası Amerikan Kongresi'nde ilk ulusa sesleniş konuşmasını yapan Trump, "Savunma Bakanı (James) Mattis'e, askeri gözaltı politikamızı gözden geçirme ve Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı tesislerimizi açık tutma talimatını verdiğim başkanlık kararnamesini imzaladım" dedi.
Böylece seçim kampanyasında verdiği bir sözü daha yerine getirdiğini belirten Trump, "teröristlerin sıradan suçlular değil düşman savaşçılar olduklarını" vurguladı.
Başkan Trump, "Bu kişilere yurtdışında yakalandıklarında terörist muamelesi yapılmalı" dedi.
Trump'ın selefi Barack Obama Guantanamo Üssü'nü kapatmak istemiş ancak başarılı olamamıştı.
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