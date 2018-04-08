ABD Başkanı Trump: Hayvan Esad

Suriye'de rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine dün gece düzenlediği düzenlediği zehirli gaz içerikli kimyasal saldırıda yüze yakın sivil hayatını kaybetti, binlerce sivil de yaralandı.

"HAYVAN ESAD"

Son yılların en büyük kimyasal saldırısına bir tepki de ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, Esad için "hayvan" ifadesini kullandıktan sonra, Suriye'deki durum için Esad'ı destekleyen Rusya ve İran'ı sorumlu tuttu.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"BÜYÜK BEDEL ÖEDEYECEK"

Suriye'deki aptalca kimyasal saldırıda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişi öldü. Zulüm alanı Suriye Ordusu tarafından kilitlendi ve dış dünyaya tamamen kapatıldı. Başkan Putin, Rusya ve İran Hayvan Esad'ı desteklemekten sorumlular.

Büyük bir bedel ödeyecek. Tıbbi yardım ve doğrulama için hemen alan açın. Sebepsiz bir başka insani felaket. HASTA! Eğer Başkan Obama, Kumdaki Kırmızı Çizgisini çizseydi, Suriye felaketi çoktan sona ermiş olurdu! Hayvan Esad tarih olurdu!