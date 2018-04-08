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ABD Başkanı Trump: Hayvan Esad

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Suriye'de rejimin dün gece Doğu Guta'da düzenlediği kimyasal saldırıya sert tepki gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Putin, Rusya ve İran, hayvan Esad'ı desteklemekten sorumlu" dedi.

ABD Başkanı Trump: Hayvan Esad

Suriye'de rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine dün gece düzenlediği düzenlediği zehirli gaz içerikli kimyasal saldırıda yüze yakın sivil hayatını kaybetti, binlerce sivil de yaralandı.

"HAYVAN ESAD"

Son yılların en büyük kimyasal saldırısına bir tepki de ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, Esad için "hayvan" ifadesini kullandıktan sonra, Suriye'deki durum için Esad'ı destekleyen Rusya ve İran'ı sorumlu tuttu.
Trump, şu ifadeleri kullandı:

"BÜYÜK BEDEL ÖEDEYECEK"

Suriye'deki aptalca kimyasal saldırıda kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişi öldü. Zulüm alanı Suriye Ordusu tarafından kilitlendi ve dış dünyaya tamamen kapatıldı. Başkan Putin, Rusya ve İran Hayvan Esad'ı desteklemekten sorumlular.

Büyük bir bedel ödeyecek. Tıbbi yardım ve doğrulama için hemen alan açın. Sebepsiz bir başka insani felaket. HASTA! Eğer Başkan Obama, Kumdaki Kırmızı Çizgisini çizseydi, Suriye felaketi çoktan sona ermiş olurdu! Hayvan Esad tarih olurdu!

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ABD Esad Trump ABD Başkanı kimyasal saldırı Hayvan İRAN Rusya

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Abd sahalara insin ne Rusya ne iran kalır süper güç adamlar
reis bunu ne zamandır söylüyor bunlar daha yeni uyandı
Esad insanlık suçu işliyor
3. dünya savaşı çok yakın !!!
Hazır mikrofonu yutmuşken İsrail'e de sallasaydın soytarı!
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