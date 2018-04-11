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ABD Başkanı Trump: Hazırlan Rusya, füzeler geliyor, üstelik hepsi yeni ve akıllı

11.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, attığı Twitter mesajında Suriye'ye atılacak füzeleri vuracağını söyleyen Rusya'da "hazırlanması" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Trump: Hazırlan Rusya, füzeler geliyor, üstelik hepsi yeni ve akıllı

ABD Başkanı Trump, attığı Twitter mesajında Suriye'ye atılacak füzeleri vuracağını söyleyen Rusya'da "hazırlanması" çağrısı yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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