ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!

ABD'nin New York kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower binasında yangın çıktı.
Yangının, binanın 50. katındaki bir dairede başladığı belirtildi.
New York polisi, yangından çıkarılan 67 yaşında bir kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak burada müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Yangın dolayısıyla Trump Tower'ın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen yaklaşık 200 kişiden oluşan itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
4 itfaiyeci hafif yaralandı
New York İtfaiye Departmanı, yangında 4 itfaiyecinin de hafif yaralandığını bildirdi.
Trump ise olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ifade etti ve itfaiyecilere teşekkür etti. Trump ayrıca binanın iyi inşa edildiğini kaydetti.
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