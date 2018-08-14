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ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı yasada dikkat çeken Türkiye bölümleri

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 01:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan Pentagon bütçe yasasındaki Türkiye ile ilgili ifadelerin, Türkiye'ye herhangi bir yaptırım getirmediği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı yasada dikkat çeken Türkiye bölümleri

ABD Başkanı Trump'ın New York eyaletindeki Fort Drum askeri üssünde dün gerçekleştirilen törenle imzaladığı Pentagon'un 2019 bütçe yasasında yer alan Türkiye ile ilgili bölümler dikkati çekti.

Trump'ın imzasıyla yasalaşan metnin Türkiye ile ilgili bölümünde, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in 90 gün içerisinde Kongredeki ilgili komitelere Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna ilişkin bir rapor sunmasının öngörüldüğü, söz konusu rapor sunulana kadar F-35 uçaklarının Türkiye'ye transferine geçici sınırlama getirildiği ifade edildi.

'2 YILLIK EĞİTİM SÜRESİ'

Söz konusu bölümde, "Türkiye'nin F-35 Programına katılımına yönelik bir sınırlandırma olmadığına" dikkat çekilirken, geçen haziran ayında aidiyeti Türkiye'ye geçen iki F-35 uçağının Türk pilotlarının eğitimi için Luke Hava Üssünde bulunduğu ve yaklaşık 2 yıllık eğitim süresi tamamlanıncaya kadar burada kalacağı belirtiliyor.

Trump'ın imzasıyla yasalaşan bütçe metni, en geç 90 gün içinde Pentagon'un Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlamasını, söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasını talep ediyordu.

TÜRKİYE 100 ADET ALMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightining II uçaklardan en az 100 adet almayı hedefliyor.

ABD Savunma Bakanı Mattis, 7 Temmuz'da Kongreye yazdığı mektupta, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmış ve bunun "tedarik zincirinde sıkıntıya neden olacağı ve uçak fiyatlarını yükseltebileceği" uyarısında bulunmuştu.

AA

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