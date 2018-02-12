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ABD Başkanı Trump, Putin ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 20:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin ve İsrail krizinin çözümünü konuştu.

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu akşam ABD Başkanı Donald Trump ile telefon konuşması yaptı.

Putin, Filistin Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve Filistin ile İsrail krizinin çözümünü konuştuk" dedi.

Putin, Trump'ın Filistin liderine en iyi dileklerini sunduğunu belirtti. (DHA)

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