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ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2018 08:52 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasına ilişkin, "Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'a hareketi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, şunları söyledi:

'BOYKOT' TEPKİSİ

Seçim güvenliği vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için olmazsa olmaz bir düzenlemedir. İradenin özgürce gerçekleşmesi, sandığa yansıması için hükümet olarak görevimizi hakkıyla yapmak zorundayız. Bu bakımdan CHP'nin boykot, grev bu tip söylemleri zaman zaman oluyor. Herhalde gençliklerinden kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ediyorlar. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var.

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MECLİS'İN PAZARTESİ ÇALIŞMASINA ELEŞTİRİLER

Gruplar kendi aralarında anlaştılar. Hangi takvimde çalışacaklarını kendi aralarında karar verdiler. Pazartesi çalışıldı. Geçen hafta CHP'nin tüzük kurultayı nedeniyle onlara bir imkan tanındı. Pazartesi çalışma günü değil mi? İcap ederse 7 gün çalışılabilir.

TILLERSON'IN GÖREVDEN ALINMASI

ABD Başkanı'nın kararını değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir.

Son zamanlarda ABD ile bazı sıkıntılar yaşamamız sır değil. Terör örgütleri adeta ABD'nin koruması altında.

Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki gerçekleştirilir.

FAKIBABA'NIN AÇIKLAMALARI

Kendisiyle konuştum, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Bizim sektörü özelleştirirken başka bir kurum marifetiyle talip olmamız söz konusu değil.

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ABD Rex Tillerson Donald Trump Başbakan Binali Yıldırım

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ABD TÜRKIYE ilşkileri diyor zaten ABD kurduğu bir yapı BOP taseronu çocukları ABD Vatandaşı gemicik filoları olanlar askerlik yapmayanlardan ne beklenir???
Sn. Başbakan ne güzel söylemiş. Devlet dediğinde Kişilerle değil. Kurumlarla iş yapmalı. Yalnız ufak bir sorun var. Madem böyle düşünüyor Güzel Ülkemizi Tek kişinin iki dudağının arasında gelişigüzel yönetilmesine niye seyirci kalıyorlar. AKP ye gönül veren Kardeşlerim lütfen sağ duyuyla düşünün, Özellikle son 5 yıldır sadece Sn. Erdoğan Fikir üretiyor kalan tüm kadro ona biyat ediyor. Böyle gelişim olurmu? Böyle Adalet sağlanabilirmi ? Bir düşünün neden 250 milletvekili (AKP'liler) fikirlere katkıda bulunamıyorlar. Sizce bu yönetim nereye kadar gider. Ülkeye faydası olurmu ? Sadece düşünün ..
kredi kuruluşlarının notumuzu düşürdüğü açıklandığı günde aynı şeyler söyleniyor çöp kadar değeri yoktur vız gelir tırıs gider fakat aynı gün dolar 25 kuruş yükseliyor ertesi günü benzine zam ekonomide dış politikada kabadayılıkla bir yere varılmıyor bu kabadyılıkların faturasını ne yazık ki kabadayılar değil vatandaş ödüyor unutmayınki 3 kasım 2002 günü bu memlekette dolar 1,65 tl benzin 1,50 tl ham petrol 35 dolar idi bugün dolar 3,85 tl benzin 6 tl ham petrol 65 dolar benzindeki artış % 300 yani dolar ve ham petrol artışının üç katı bunun hesabını kim verecek
Çok ii oldu godos paralı ve paracı dikta rejimleri dibine kadar eskiyordu Gitmeseidi abd satardı.
Görelim bakalım verilen sözler yerine gelecekmi?
trump amerikanın belası olacak
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