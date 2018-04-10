ABD Başkanı Trump, Suriye konusuna yoğunlaşmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Latin Amerika Zirvesi'ne katılmak için yapacağı Güney Amerika gezisini iptal etti.

İptalin gerekçesi olarak, "Trump'ın Suriye konusunda atılacak adımları değerlendirmeye yoğunlaşacağı" gerekçe gösterildi.

"24-48 SAAT İÇİNDE BÜYÜK BİR KARAR VERECEĞİM"

Trump, dün yaptığı açıklamada, 24 yada 48 saat için Suriye konusunda büyük bir karar vereceğini söylemişti.