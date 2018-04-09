ABD Başkanı Trump: Suriye konusunda 24 saat içinde önemli bir karar vereceğim

Suriye'de Esad rejiminin Duğu Guta'da gerçekleştirdiği kimyasal saldırı ve katliamın ardından ABD'nin nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu.

Şam'a operasyon düzenleyeceği yönünde sinyaller veren ABD Başkanı Trump, akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, muhtemel operasyyon için saat de verdi.

"24 SAAT İÇİNDE KARAR VERECEĞİM"

Trump "Suriye'deki korkunç saldırıyı kınıyorum. Suriye konusunda (operasyon için) askeri yetkililerle görüşüyorum. Durumu değerlendiriyoruz. 24 ya da 48 saat içinde büyük bir karar vereceğim" dedi.