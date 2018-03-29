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ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 22:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son dakika açıklamasında yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

Ayrıntılar geliyor...

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