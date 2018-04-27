ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki tarihi görüşme devam ediyor. Koreli liderlerin görüşmesiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'dan bir açıklama geldi.

Kore Yarımadası'ndaki tarihi görüşmeyle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Kore Savaşı bitti! ABD ve tüm halkı, şu anda Kore'de olan bitenle çok gurur duruyor" dedi.





