ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilerek ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" dedi.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!

Trump'ın Yardımcısı Mike Pence de, Trump'tan dakikalar önce yine twitter hesaından bir mesaj paylaşarak "Eğer Türkiye, papaz Andrew Brunson 'ı acil olarak serbest bırakmazsa ve onu evi olan Amerika'ya göndermezse, Amerika Birleşik Devletleri bu masum inanç adamı özgür olana kadar Türkiye 'ye önemli yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.

If Turkey does not take immediate action to free Pastor Andrew Brunson and send him home to America, the United States will impose significant sanctions on Turkey until this innocent man of faith is free. pic.twitter.com/GM9WohpMRm