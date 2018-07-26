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ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi. Benzer bir tehdit, Başkan Yardımcısı Pence'ten de geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilerek ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" dedi.

BİR TEHDİT DE YARDIMCISINDAN: TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ YAPTIRIMLAR UYGULARIZ"

Trump'ın Yardımcısı Mike Pence de, Trump'tan dakikalar önce yine twitter hesaından bir mesaj paylaşarak "Eğer Türkiye, papaz Andrew Brunson 'ı acil olarak serbest bırakmazsa ve onu evi olan Amerika'ya göndermezse, Amerika Birleşik Devletleri bu masum inanç adamı özgür olana kadar Türkiye 'ye önemli yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Mike Pence Andrew Brunson tehdit yaptırım Trump

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
buyrun hadi bakalım çıkartmaz hapse atarsa tekrar gerçekten büyük adam büyük Türkiye sloganı tescillenmiş olur
ne papazmış be kardesim . Ülke ekonomisini allak bullak etti
gunu birlik siyaset olmaz.Milletvekilleri içerideyken ev hapsi vermeyin ABDye yaranmak için kıyak çekin.Adamlar bunu yutarmı.Hak ve adalet olmıyan ulke batmak zorundadır.
vay vay vay. gorecez bakalim memlkette ne olucak.adamlar fetonuzu vermiyo siz killi rahibi verin
çocuk oyuncagımı lan bu iş
Ben Bu Tayyip Kadar Kötü Bi Siyasetci Görmedim Manav Olamayacak Adamlar Devlet Yönetiyo : )
Birileri bunlara Türkleri tehditle yildiramayacaklarini ancak kenetleyeceklerini anlatmali. Sizden korkan sizin gibi olsun.
PARAMIZI VARLIĞIMIZI HER ŞEYİMİZİ KAYBEDELİM AMA ONURUMUZU KAYBETMEYELİM VERİN ŞU AMERİKANIN AZININ PAYINI
Fetö'yü vermezseniz bok alırsınız
BU ÜLKEDE BAGIMSIZ ZIIRT YARGI VAR.MERKEL BIRAKIN ULAN DENİZ YÜCELİ DER. PIIIR BIRAKILIR.TRUP BIRAKIN ULAN RAHİBİ DER.RAHİP PIRRR BIRAKILIR.MAKRON BIRAKIN ULAN PYD Lİ GAZETECİMİ DER PIRRRR BIRAKILIR.BİZDE BAGIMSIZ YARGI VAR.KILIÇDAROĞLU ENİZ BERBEROĞLU İÇİN AVAZI ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRSIZ.BUENİZ ANAYASAYA AYKIRI HAPİSTE DİYE.BU ÜLKEDE BAGIMSIZ YARGI VAR.ÇOK YAŞA ÜMMETİMİN LİDERİ,PADİŞAHIM,HALİFEM.SIFIRLAMACILARIN KRALI.
gavat ABD Sizde fetullahı versenize gayuşakları...uygulayacagınız yaptırımınızı zokayim.
şaka yapıyorsunuz verin fetöyü alın andrewi yani al kızı ver papazı ;)
eyyyyyyyyyyyyyyytttt çekersek korkarsiniz vah benim guzel ulkem
bu gavurlarda bir papazı alıkoyor biz neden yaptırım uygulamıyoruz
Biz de adalet var ne demek derhal serbest bırakın
uygula birazda siz hoplayin zaten ne faydaniz vardı ki cola dışında
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