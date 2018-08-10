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ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini tanıtırken, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili mesajlar paylaştı. Trump'ın Tweet'ler için Albayrak'ın konuşmasını beklemesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve TL ilgili tweetini atmak için özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi modelini tanıtacağı saati bekledi.

ALBAYRAK'IN KONUŞMASI 11:00'DEN 14:30'A ALINMIŞTI

Albayrak'ın açıklaması saat 11:00'den 14:30'a alınmıştı. Trump, Türkiye ile ilgili tweetlerini Berat Albayrak'ın konuşması sürerken, Türkiye saati ile 15:47'de attı.

İLK İŞİ TÜRKİYE KARŞITI TALİMATI İMZALAMAK MI OLDU?

O sırada ABD'nin doğusunda (başkentte) yerel saat 08:50'yi gösteriyordu. Yani Trump, Türkiye karşıtı emrini ABD'de piyasalar açılmadan önce ve büyük ihtimalle ilk iş olarak verdi.

Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.

abd-tr


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ABD Donald Trump Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TL Berat Albayrak

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