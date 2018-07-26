ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

FETÖ davasında tutuklu yargılanan Andrew Brunson'un, bugün ev hapsine alınarak cezaevinden tahliye edildi.
Bu tahliyeden saatler sonra, ABD'den iki üst düzey tehdit geldi. Önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, twitter hesabından ""Eğer Türkiye, papaz Andrew Brunson 'ı acil olarak serbest bırakmazsa ve onu evi olan Amerika'ya göndermezse, Amerika Birleşik Devletleri bu masum inanç adamı özgür olana kadar Türkiye 'ye önemli yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.
Daha sonra da ABD Başkanı Donald Trump, yine twitter hesabından benzer bir tehdittie bulundu. Trump da "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullandı.
Trump söz konusu tweeti Türki saati ile 18:22'de attı. O tweet atıldığı sırada Afrika temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geliyordu.
İki liderin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 18.35'te yani Trump'ın tweetinden sadece dakikalar sonra başladı.
ABD ve Çin, bu yılın başından itibaren adı da resmen konan bir ticaret savaşının içine girdi. ABD Başkanı Trump, Çin'in ülkesi için ekonomik bir tehlike olduğunu belirterek, 500 milyar dolarlık gümrük ve vergi yaptırımı paketi hazırlayacağını açıklamıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız
Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı
Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yangın faciasının ardından bir şok daha
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!
Okuyucu Yorumları 0 yorum