ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

FETÖ davasında tutuklu yargılanan Andrew Brunson'un, bugün ev hapsine alınarak cezaevinden tahliye edildi.

ÖNCE ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE TEHDİT ETTİ

Bu tahliyeden saatler sonra, ABD'den iki üst düzey tehdit geldi. Önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, twitter hesabından ""Eğer Türkiye, papaz Andrew Brunson 'ı acil olarak serbest bırakmazsa ve onu evi olan Amerika'ya göndermezse, Amerika Birleşik Devletleri bu masum inanç adamı özgür olana kadar Türkiye 'ye önemli yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.

TRUMP'TAN SKANDAL SÖZLER

Daha sonra da ABD Başkanı Donald Trump, yine twitter hesabından benzer bir tehdittie bulundu. Trump da "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullandı.

ZAMANLAMA MANİDAR

Trump söz konusu tweeti Türki saati ile 18:22'de attı. O tweet atıldığı sırada Afrika temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geliyordu.