ABD Başkanı Trump Washington'da ilk iftarını verdi

İlk yurt dışı ziyaretini Ortadoğu'ya yaptığını ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret ettiğini hatırlatan Trump, "Hepimiz için güvenlik ve refahın olduğu bir geleceğe, ancak beraber çalışarak ulaşabiliriz." dedi.

Oruçların açılmasından önce kısa bir konuşma yapan Trump, tüm Müslüman aleminin ramazan ayını tebrik ettiğini ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkelerden temsilcileri Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Katılımcı listesi Beyaz Saray tarafından açıklanmadı ancak Beyaz Saray muhabirlerinin bildirimlerine göre programa Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus, Irak, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Libya'dan diplomatik temsilciler katıldı.

Beyaz Saray'daki geleneğin dışına çıkarak geçen yıl iftar vermeyen Trump, bu yıl dar katılımlı bir davette ağırlıklı olarak Washington'da görevli yabancı misyon temsilcilerini ağırladı.

BEYAZ SARAY DIŞINDA TRUMP PROTESTOSU

Öte yandan hem Trump'ın İslamofobik söylemlerini hem de Beyaz Saray'daki iftara davet edilmemelerini protesto eden bazı Müslüman sivil toplum örgütleri, Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta "alternatif" bir iftar programı gerçekleştirdi.

Beyaz Saray dışındaki iftarda, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) gibi ABD'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

İftar vaktinin girmesiyle önce cemaatle akşam namazını kılan 150 kadar Amerikalı Müslüman, ardından hep birlikte yemeklerini yedi.

RAHİPTEN İFTARA ÇAĞRILMAYAN MÜSLÜMANLARA DESTEK

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ICNA Direktörü Zahid Buhari, "Amerika’daki milyonlarca Müslümanın temsilcileri olarak Beyaz Saray'da gerçekleştirilen iftara çağrılmamak, Trump'ın Müslümanlara ve İslam'a karşı takındığı tavrın bir örneğidir." değerlendirmesini yaptı.

Buhari, "Ramazan ayını anma adına yapılan bir etkinliğe Amerika'nın önemli Müslüman liderleri çağrılmıyorsa hedef hoşgörü değildir ama çok şükür ki geçen yıl hiç yapmadıkları iftarı 17 ay sonra yaptılar ve ramazanın varlığını yarım da olsa hatırladılar. Biz de bu yarım olan iftarı tamamlamak için burada bulunuyor ve Trump’ın tam karşısında iftarımızı yapıyoruz." diye konuştu.