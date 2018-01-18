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ABD Başkanı Trump "yalan habercilik" ödüllerini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 09:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ocak (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılı "yalan habercilik" ödüllerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti, resmi internet sitesinde bugün "yalan habercilik" ödüllerini açıkladı. Trump'ın da Twitter üzerinden paylaştığı ödüllerde The New York Times gazetesinden Paul Krugman, "Trump'ın ekonomik zaferinden ekonominin sağ kalamayacağı" haberiyle birinci sırada yer aldı.

Ödül sıralamasında ABC News'ten Brian Ross, "yalan haberlerle piyasada sürekli bir düşüşe" neden olması nedeniyle ikinci sırada yer alırken, CNN ise Trump ve oğlu Donald J. Trump'ın "Wikileaks belgelerini sızdırma" haberiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kazananlar arasında aynı zamanda Washington Post gazetesi ile Time ve Newsweek dergileri de yer alırken, CNN dört ödülle sıralamada en çok yer alan medya kanalı oldu. (Fotoğraflı)

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