ABD Başkanı Trump'tan son dakika İran açıklaması: Rejim vahşi ve yoz

İran'da 43 şehre yayılan protestolar ülkeyi sarsarken, ABD Başkanı Donald Trump bugün de olaylarla ilgili paylaşımda bulundu. Twitter hesabında “İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok. ABD izliyor!” ifadelerini kullandı.

HAMANEY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tepkilerin odağındaki isim olan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de bugün sessizliğini bozdu. Hamaney'e göre, düşmanlar ülkedeki eylemleri para, silah ve ajanlarla körüklüyor. Bu açıklamayı kendi internet sitesinden yayımlayan Hamaney, 'doğru zaman geldiğinde' halka doğrudan sesleneceğini belirtti.

Açıklama yayımlandıktan sonra da resmi haber ajansı IRNA, Hamaney'in Irak Savaşı'nda ölenlerin yakınlarıyla bir araya geldiği fotoğrafı servis etti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ise, Twitter adresinden yayımladığı mesajda, ülke ve halkın dertlerine çare bulmak için kademeli olarak reform yapmaları gerektiğini ifade etti.