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ABD Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmasında 13 Rus'a suçlama

16.02.2018 22:28 | Son Güncelleme

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmasında 13 Rus vatandaşına suçlama yöneltildi.

ABD Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmasında 13 Rus'a suçlama

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmasında 13 Rus vatandaşına suçlama yöneltildi.

Suçlananlardan üçüne elektronik sahtecilik, beşine de ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlaması yapıldı.

Duyuruyu, konuyu araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller yaptı.

Suçlamalarda, üç Rus şirketinin de adı geçiyor.

Suçlamalarda neler var?

Suçlamada, zanlılardan bazılarının faaliyetlerinin Rusya kökenini gizlemek için ABD'deki bilgisayar sistemlerini kullandığı belirtiliyor.

"ABD'li gibi gözüken ve sahte ABD kimlikleri yaratan zanlılar, sosyal medyada ABD'li kitleleri hedefleyen sayfalar ve grupları yönettiler. Zanlılar ve suç ortakları ayrıca, ABD'li şahıslar veya gruplar yönetiyor gibi gösterdikleri sayısız Twitter hesabı açıp, yönettiler" deniliyor.

Suçlamada, olaya karışanların internetteki paylaşımlarının ne kadar iş yaptığını sürekli olarak ölçtükleri ve etkinliğini arttırmak için stratejilerini değiştirdikleri vurgulandı.

Zanlıların, 2016 seçimlerini etkilemeyi daha 2014'te konuşmaya başladıkları iddia edildi.

"2016 itibariyle zanlılar ve suç ortakları internetteki sahte kimliklerini 2016 seçimlerini etkilemek için kullandı. Hillary Clinton hakkında alçaltıcı bilgiler vermek, Ted Cruz ve Marco Rubio gibi diğer adayları kötü göstermek ve Bernie Sanders'a ve sonra Donald Trump'a destek vermek için operasyonlara giriştiler" denildi.

Soruşturma neyle ilgili?

ABD istihbarat kuruluşları Rusya'nın Donald Trump'ın kazanmasını sağlamak için seçimlere müdahale ettiğine inanıyor.

Özel Savcı Mueller geçen yıl, Trump'ın kampanyasından birilerinin Rusya'nın bu müdahalesiyle işbirliği yapıp yapmadığını araştırıyor.

Başkan Trump'ın eski Baş Stratejisti Steve Banon geçen hafta soruşturma kapsamında Mueller'e ifade vermişti.

Trump, karşıtları tarafından soruşturmaya müdahale etmeye çalışmakla suçlanıyor. Trump bu iddiayı ve seçim kampanyası sırasında Rusya'yla işbirliği yapıldığı suçlamasını reddediyor.

ABD Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmasında 13 Rus'a suçlama

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