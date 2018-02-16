ABD Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturmasında 13 Rus'a suçlama

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmasında 13 Rus vatandaşına suçlama yöneltildi.

Suçlananlardan üçüne elektronik sahtecilik, beşine de ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlaması yapıldı.

Duyuruyu, konuyu araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller yaptı.

Suçlamalarda, üç Rus şirketinin de adı geçiyor.

Suçlamalarda neler var?

Suçlamada, zanlılardan bazılarının faaliyetlerinin Rusya kökenini gizlemek için ABD'deki bilgisayar sistemlerini kullandığı belirtiliyor.

"ABD'li gibi gözüken ve sahte ABD kimlikleri yaratan zanlılar, sosyal medyada ABD'li kitleleri hedefleyen sayfalar ve grupları yönettiler. Zanlılar ve suç ortakları ayrıca, ABD'li şahıslar veya gruplar yönetiyor gibi gösterdikleri sayısız Twitter hesabı açıp, yönettiler" deniliyor.

Suçlamada, olaya karışanların internetteki paylaşımlarının ne kadar iş yaptığını sürekli olarak ölçtükleri ve etkinliğini arttırmak için stratejilerini değiştirdikleri vurgulandı.

Zanlıların, 2016 seçimlerini etkilemeyi daha 2014'te konuşmaya başladıkları iddia edildi.